Android TV: Neuer Chromecast mit Google TV kommt – günstige HD-Version taucht als ‚wireless device‘ auf

Der Chromecast mit Google TV ist seit langer Zeit auf dem Markt und hat sowohl den Dongle als auch die genutzten TV-Plattformen erfolgreich unter einem Dach zusammengeführt. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass es mit dem Chromecast HD mit Google TV einen günstigeren Ableger geben wird, der sich noch stärker auf den Massenmarkt konzentriert. Jetzt gibt es Hinweise auf einen baldigen Release.



Der aktuelle Chromecast mit Google TV dürfte sehr erfolgreich sein, könnte aber in der nächsten Generation ein Hardware-Upgrade vertragen, das dem Betriebssystem Android TV und der Google TV-Oberfläche sowie den Apps besser gewachsen ist. Doch diese Generation wird wohl noch länger auf sich warten lassen, denn erst einmal steht ein Budget-Ableger an. Dieser trägt zwar auf dem Papier den vermeintlich besseren Namen, hat aber zumindest in puncto Bildqualität eine geringere Leistung.

Schon seit Anfang des Jahres gibt es Informationen zum Chromecast HD mit Google TV und jetzt ist dieser bei der US-amerikanischen Behörde FCC aufgetaucht. Dort ist ein neues Produkt gelistet, das als „wireless device“ aus dem Hause Google bezeichnet wird. Diese Bezeichnung hat man in den letzten Jahren immer wieder verwendet, um die Identität des Produkts zu verschleiern, aber die wenigen verfügbaren Informationen sowie der Zeitpunkt lassen kaum einen Zweifel daran, worum es sich handelt.

Das „wireless device“ kann Videos in HD-Qualität streamen und verfügt über eine Fernbedienung. Das lässt nicht viele Möglichkeiten und weil der Chromecast HD ohnehin vor der Tür steht, dürfte es sich dabei wohl um den Dongle handeln. Dieser dürfte spätestens im Oktober vorgestellt werden, könnte aber auch schon im August auf einem Smart Home-Event gezeigt werden.









Neue Informationen zum Dongle gibt es kaum, sondern lediglich die Erinnerung an das Produkt und den Hinweis, dass es schon bald auf den Markt kommt. Es ist daher auch nicht davon auszugehen, dass schon wenige Wochen später ein „Chromecast mit Google TV 2“ auf den Markt kommen wird. Erst vor wenigen Tagen ist der Chromecast mit Google TV in vielen weiteren Ländern gestartet. Die glücklichen Käufer in den neuen Ländern wären wohl nicht ganz so glücklich, wenn das Produkt schon kurz nach dem Auspacken zum Auslaufmodell erklärt wird.

Die einzigen interessanten technischen Daten, die bisher nicht bekannt waren, aber auch nicht überraschend sind, sind die Folgenden:

WLAN (2.4GHz) Link + Bluetooth Link (Bluetooth Earphone) + Controller Link + Video Streaming (1080p, 60Hz, 4:2:2,12bits) + USB Cable 1 (Charging from AC Adapter (Salcomp))

Die Auflösung soll bei maximal 1080p, also HD, mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz liegen.

Spannend wird es sein, zu welchem Preis Google den Dongle auf den Markt bringt. Der letzte klassische Chromecast ist noch für 39,99 zu haben. Diesen Preis sollte man wieder treffen oder vielleicht sogar darunter liegen.

