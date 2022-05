Smart Home: Update für Googles Smart Display bringt endlich alle wichtigen Informationen auf einen Blick

Besitzer eines Smart Displays aus dem Hause Google mussten lange Zeit auf größere Updates verzichten, denn die Weiterentwicklung geht nur langsam voran und betrifft vor allem den Funktionsumfang des Google Assistant – und nicht die Oberfläche. Jetzt wird ein kleines aber feines Update ausgerollt, das viele Nutzer freuen dürfte: Endlich lassen sich die drei wichtigen Informationen Uhrzeit, Datum und Wetter gleichzeitig einblenden.



Smart Displays werden zu 99 Prozent der Zeit nicht genutzt und fungieren somit lediglich als Ambient Display oder digitaler Bilderrahmen. Für beides machen Googles Smart Displays, je nach eingesetzter Darstellung, eine gute Figur und zeigen immer wieder schöne Aufnahmen aus der eigenen Fotogalerie. Diese lassen sich zusätzlich mit Uhrzeit und Wetter unterlegen, allerdings musste man bei dieser Darstellung bisher auf das Datum verzichten.

Jetzt wird ein kleines Update ausgerollt, das endlich das aktuelle Datum über die Uhrzeit schreibt und zusätzlich rechts daneben das aktuelle Wetter einblendet. Zwei sehr wichtige Informationen, die man beim schnellen Blick im Vorbeigehen immer wieder erhaschen kann und für die man bisher in vollem Umfang das Smart Display aufwecken musste. Warum das so lange gedauert hat, lässt sich kaum sagen. Aber jetzt ist das Update da, wurde wohl auch in den letzten Wochen mit einigen Nutzern getestet, und macht somit das Ambient Display perfekt.

Möglicherweise müsst ihr für die Nutzung dieser Darstellung ein Software-Update durchführen, das im Laufe der nächsten Tage aber auch von selbst angeboten und installiert werden sollte. Schaut einfach mal nach, ob ihr es bereits nutzen könnt. Vielleicht wart ihr, ohne es zu wissen, auch schon länger Teil der Testgruppe und es ist für euch nichts Neues.

» Google TV: Mehrere Profile am Smart TV; neues Feature wird endlich für viele Chromecast-Nutzer ausgerollt

» Google Lens: Die Augen des Google Assistant kommen auf den Desktop – Rollout für Chrome-Nutzer beginnt

[AndroidPolice]