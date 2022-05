Android: Neues Google System Update bringt stärkere Family Link-Kontrolle – kommt ein Pixel Launcher Kids?

Google bietet Eltern eine Reihe von Möglichkeiten, um die Smartphone- oder Tablet-Nutzung ihrer Kinder zu steuern, eigene Grenzen festzulegen und ein Stück weit im Rahmen des Datenschutzes zu überwachen. Mit dem jüngsten Google System Update kommt eine neue Option dazu, die den Kindern die Manipulation dieser Grenzen weiter erschwert. Es kann ein nicht änderbarer Launcher festgelegt werden, wobei es sich dabei um eine spezielle Variante handeln könnte.



Mit Google Family Link haben Eltern starke Werkzeuge in der Hand, um den Kindern sowohl unter Android als auch Chrome OS die umfangreiche Nutzung der Geräte zu ermöglichen, aber dennoch zeitliche und funktionelle Grenzen festzulegen. Jetzt wurde ein Google System Update angekündigt, das eine zusätzliche Möglichkeit im Gepäck hat, die noch einige Fragezeichen offen lässt. Eltern sollen die Möglichkeiten haben, einen permanenten und nicht änderbaren Launcher festzulegen, der weitere Möglichkeiten bieten könnte.

[Phone] Ability for parents to set a persistent launcher on devices supervised with Family Link using local parental controls.