Pixel Watch: Das ist Googles neue Smartwatch! Großer Leak zeigt zahlreiche echte Fotos des Geräts (Galerie)

Google wird schon sehr bald die lang erwartete Pixel Watch vorstellen, die sehr lange Zeit nur in der Gerüchteküche zu finden war und sich erst in den letzten Tagen immer häufiger in Form von Leaks gezeigt hat. Wir haben euch bereits viele Bilder der Smartwatch gezeigt, aber erst jetzt sind zahlreiche Fotos der vermeintlich echten Pixel Watch aufgetaucht. Sie wurde in einem Restaurant vergessen…



Auf kein Google-Produkt mussten wir so lange warten wie auf die Pixel Watch. Aber die Wartezeit wird schon sehr bald beendet sein, denn die Smartwatch steht unmittelbar vor der Tür und dürfte allerspätestens auf der Google I/O mitte Mai vorgestellt werden. Ob sie dann auch tatsächlich zeitnah in den Verkauf kommt, ist wieder eine andere Geschichte. Lange Zeit hatten wir nur Renderbilder der Smartwatch, aber jetzt gibt es endlich erste echte Fotos.

Bei Android Central hat man nun zahlreiche Bilder der Smartwatch veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Es soll sich um Fotos eines Prototypen handeln, der wohl noch kein Betriebssystem installiert hat, aber dennnoch sehr wahrscheinlich das nahezu-finale Gerät zeigt. In einer so späten Phase sind große Änderungen nicht mehr zu erwarten und selbst die Farbgebung könnte schon dem entsprechen, was wir vom schwarzen Modell erwarten.

Kurios ist die Geschichte hinter den Bildern: Angeblich wurde die Smartwatch in einem Restaurant in den USA „gefunden“. Google-Mitarbeiter haben sie dort wohl „vergessen“. Der Klassiker. Das kann man glauben oder auch nicht, aber das mindert nicht die Authenzitität der Bilder. Die Geschichte mag vielleicht etwas anders abgelaufen sein, aber die Bilder wären für ein Fake sehr gut und sehr aufwendig. Aber urteilt selbst.

































Die Smartwatch auf den Fotos entspricht allem, was wir bisher an Renderbildern und Beschreibungen gesehen haben. Die Smartwatch ist rund und verfügt über abgerundete Seiten. Sie wirkt auf den Bildern fast wie ein Ball, aber das täuscht. Die recht dominante Krone ist vorhanden und wir sehen erstmals mindestens einen versteckten Button. Also ein flacher Button, den man nicht unabsichtlich betätigen kann. Dabei dürfte es sich um den Google Assistant-Button, über den immer wieder spekuliert wurde.

Erstmals sehen wir auch die Armbänder, bei denen Google wohl selbst eine größere Kollektion auf den Markt bringen könnte – ähnlich der Apple Watch. Auf einem Bild sieht es so aus, als wenn es Kontakte zwischen dem Armband und der Smartwatch gibt. Ich halte es für möglich, dass auch die Armbänder eine technische Funktion bieten können. Zu Beginn der Smartwatch-Ära gab es sogar Smartwatches (ich hatte eine von Samsung), in der eine Kamera im Armband integriert war.

Es werden nicht die letzten Bilder der Smartwatch gewesen sein. Vom neuen Wear OS oder dem Pixel Watch-Aufsatz sehen wir leider nichts, denn das Gerät hatte wohl kein Betriebssystem installiert. Wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt…

