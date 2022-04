Googles Designer gönnen sich nur selten eine Pause und verpassen nicht nur den App-Oberflächen, sondern auch den Logos der Produkte immer wieder ein neues Äußeres. Besonders im vorvergangenen Jahr haben die Logowechsel für Kritik gesorgt, die auch dem Goomics-Zeichner nicht entgangen ist. Der ehemalige Googler hat aus den Logowechseln ein Suchspiel gemacht, das tatsächlich gar nicht so leicht ist und auch für Fans herausfordernd sein kann.



2020 hat Google die Logos vieler Apps überarbeitet, was bei den meisten Nutzern und Beobachtern weniger gut angekommen ist, denn die Designs ähneln sich so sehr, dass der Smartphone-Homescreen plötzlich zum Suchspiel wird. Doch weil die Apps nun Mal zusammengehören, könnten die Homescreens und Ordner vieler Nutzer so aussehen und wohl auch heute noch dafür sorgen, dass das eine oder andere Mal die falsche App angetippt wird:

Die damalige Entgeisterung hat sich der Google Comic-Zeichner Manu Cornet zum Anlass genommen, ein weiteres Spaßbild zu veröffentlichen. Wir haben euch seine wirklich sehr sehenswerten Comics schon vor einiger Zeit ausführlich vorgestellt und heute gibt es ein Bildchen, das als kleines Suchspiel genutzt werden kann – und das nicht nur einmal. Konkret geht es darum, die echten Logos der Google-Produkte im folgenden Sammelsurium zu finden.









Ich denke, dass vielen schon auf den ersten Blick einige falsche Logos auffallen werden. Und dann stechen einige Logos ins Auge, bei denen man sich auf den zweiten Blick doch nicht mehr so sicher ist, ob sie tatsächlich existieren. Erschwerend kommt dazu, dass Logos von bereits eingestellten Produkten ebenfalls als Niete gelten. Ich würde von mir behaupten, die Produkte und Logos sehr gut zu kennen, aber 100%ig würde ich mich ohne Absicherung bei einigen Bildern aufgrund der Farbwahl nicht festlegen wollen.

Das Ganze ist natürlich nicht vollständig Ernst gemeint, aber dennoch kann man diese kleine grafische Satire einmal durchsehen und versuchen, die echten Produkt-Logos zu finden. Eine nette Beschäftigung für das Wochenende und vielleicht ein alternatives Partyspiel 😉

Spoiler: Das Bild ist von 2021, sucht also nach dem alten Chrome-Logo.

[Goomics]