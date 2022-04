Android: Das passiert, wenn das SIM-Tool in das falsche Loch gesteckt wird – Smartphone beschädigt? (Video)

Jeder Smartphone-Nutzer kennt es: Das SIM-Tool, auch SIM Ejector genannt. Das kleine Gadget wird benötigt, um das Fach für den Einschub der SIM-Karte(n) zu öffnen, in dem sich zusätzlich die Speicherkarte befinden kann. Hat man diese Karte(n) einmal eingelegt, wird man das Tool so schnell nicht mehr benötigt und nur sehr sporadisch verwenden. Aber was passiert eigentlich, wenn ihr die Spitze versehentlich in das falsche Loch schiebt?



Das SIM-Tool sieht merkwürdig aus und bei vielen Nutzern dürfte es wohl nach einmaliger Nutzung auf Ewig verlegt werden, sodass man als Alternative den Nähschrank mit dem Nadel-Tray öffnen muss. Aber natürlich erfüllt es seinen Zweck und öffnet die Verriegelung des Einschubs, sodass der Schlitten herausgezogen werden kann. Vielleicht nicht die beste Technik, aber es funktioniert und ist zum absoluten Standard geworden.

Doch im Smartphone gibt es noch weitere Mini-Löcher ähnlicher Größe, die vor allem für Mikrofone zum Einsatz kommen und manchmal gefährlich nah am SIM-Einschub platziert sind. Es dürfte wohl vielen Nutzern schon passiert sein, dass sie die lange Spitze versehentlich in das falsche Loch drücken und dann geschockt hoffen, dass das Mikro / der Lautsprecher oder die sonstige dahinter verbaute Technik nicht zerstört wurde. Auch die Wasserdichtheit des Smartphones könnte darunter leiden.

Der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat sich diesem Problem einmal angenommen und Smartphones von Samsung, OnePlus, Apple, Xiaomi sowie das aktuelle Pixel 6 unter die Lupe genommen. Erfreulicherweise kommt das Video zu dem Ergebnis, dass die Sorgen vollkommen unbegründet waren. Bei allen getesteten Geräten gibt es eine mechanische Sperre, die einen Schaden für Gerät und Komponenten verhindert.









Zach von JRE zerlegt die Smartphones und zeigt, dass die anderen Löcher nicht wirklich tief hineingehen, sodass man schon sehr bald bemerkt, dass es nicht weitergeht und sich nichts tut. Jedes einzelne Loch bzw. die sehr enge Röhre dahinter ist kurz und enthält keinerlei Bauteile. Der Lautsprecher und die Elemente für die Abdichtung befinden sich oberhalb dessen. Mit normalem Werkzeug ist es nicht möglich, dort überhaupt hereinzukommen.

Solltet euch dieser Fehler also bereits unterlaufen sein, müsst ihr euch bei den allermeisten Smartphones keine Sorgen machen. Es ist gut möglich, dass das bei anderen Geräten anders aussieht. Zumindest die großen Marken, die im Video vorkommen, dürften aber wohl bei allen Geräten auf diese Lösung setzen und ihre Nutzer vor einem teuren Irrtum schützen. Mir ist zumindest noch nie der Fall untergekommen, dass jemand sein Smartphone versehentlich durch das SIM-Tool zerstört hat.