Internationaler Frauentag: Ein schönes Google-Doodle zum Weltfrauentag 2022 – mit Slideshow (Galerie)

Am heutigen 8. März ist Internationaler Frauentag, der natürlich auch in diesem Jahr von Google mit einem sehr schönen Doodle begleitet wird. Das heutige Doodle zum Internationalen Frauen besteht aus einer Slideshow mit mehreren animierten Motiven, die die alltäglichen Situationen von Frauen rund um die Welt zeigen. Ein interessanter Ansatz, den man da in diesem Jahr gewählt hat.



Das heutige Google-Doodle zum Internationalen Frauentag zeigt schon auf den ersten Blick, dass man heute Frauen aller Altersklassen rund um die Welt zelebriert. Zu sehen sind sehr viele Gesichter verschiedene Ethnen sowie in der Mitte die sich drehende (absichtlich flach dargestellte) Weltkugel. Darin ein pulsierender Play-Button, mit dem sich die Slideshow öffnen lässt, die die verschiedensten Alltags-Situationen enthält.

Der Google-Schriftzug ist heute sehr gut zu sehen und wie üblich ein Bestandteil des Mittelkreises. Die beiden Buchstaben G und O finden sich ganz links, dann die Weltkugel als Ersatz für das zweite O und die restlichen Buchstaben sind auf der rechten Seite zu finden. Mit einem Klick auf den Play-Button startet die Slideshow mit den folgenden Aufnahmen. Google beschreibt es einfach als „Frauen in alltäglichen Situationen“.

















Die Geschichte des Internationalen Frauentag

Der Weltfrauentag wird übrigens schon seit über 100 Jahren gefeiert, allerdings in den ersten Jahren nur in einigen wenigen Ländern und an völlig unterschiedlichen Daten. Ursprünglich wurde dieser Tag ausgerufen um für das Frauenwahlrecht zu werben bzw. um endlich die Gleichstellung der Frau mit dem Mann anzustoßen. Das hat dann zwar noch einige Jahre länger gedauert, aber vielleicht wäre es ohne den Weltfrauentag und anderen Bewegungen nicht ganz so schnell gegangen…

Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus.

[Wikipedia]