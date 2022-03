FeedBurner: Google zieht in Kürze den Stecker – viele Funktionen werden in den nächsten Tagen abgeschaltet

Erinnert sich noch jemand an FeedBurner? Nachdem Google sich schon vor vielen Jahren von RSS verabschiedet hat, geriet auch das Produkt in Vergessenheit, mit dem die Feeds um viele Features erweitert werden konnten. Schon vor gut einem Jahr hat Google die Einstellung zahlreicher Funktionen angekündigt und nun will man das endlich umsetzen. Die Kernfunktion soll aber nach wie vor bestehen bleiben.





Google hat FeedBurner vor vielen Jahren übernommen, als die RSS-Feeds in ihrer absoluten Hochphase waren – unter anderem dank des Google Reader. Um einen Feed zu „burnen“, musste man diesen lediglich zu FeedBurner umleiten und die Nutzer statt des eigenen RSS-Feeds den von FeedBurner bereitgestellten Feed abonnieren lassen. Dadurch konnte FeedBurner viele Zusätze einfügen, Statistiken erstellen und umfangreiche Dienste rund um diesen Abruf bereitstellen. Es war damals der Quasi-Standard, dass man einen Feed „gebrannt“ hat. Aber das ist ewig her.

In the coming weeks we will complete the migration we announced last year onto a more stable, modern infrastructure and start turning down non-core feed management features, including email subscriptions. All existing feeds will continue to serve uninterrupted. Core feed management functionality will continue to be supported, including the ability to burn a new feed, change the URL, source feed, title, and podcast metadata of your feed.