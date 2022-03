Android 13: Google veröffentlicht die zweite Developer Preview für die Pixel-Smartphones (Downloadlinks)

Früher als erwartet hat Google im Februar die erste Android 13 Developer Preview veröffentlicht und jetzt legt man nach: Vor wenigen Minuten wurde die zweite Android 13 Developer Preview veröffentlicht, die von allen interessierten und mutigen Pixel-Nutzern ab sofort heruntergeladen und installiert werden kann. Auch diese Version hat wieder eine Reihe von Neuerungen im Gepäck.



Google hat die zweite und damit schon letzte Developer Preview von Android 13 veröffentlicht, die eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck hat und die letzte geplante Version vor der ersten Beta ist. Wer möchte, kann die Developer Preview aber schon jetzt auf einem Pixel-Smartphone der vierten bis sechsten Generation herunterladen und installieren. Seid euch aber bewusst, dass die Stabilität noch nicht garantiert ist und die Installation für den Durchschnittsnutzer auf dem täglich genutzten Gerät erst ab der Beta emfohlen werden kann.

Die wichtigsten Neuerungen in der Android 13 Developer Preview 2

Für Android-Apps gelten zukünftig die gleichen Regeln wie im Browser. Apps müssen den Nutzer einmalig innerhalb der App um Erlaubnis bitten, Benachrichtigungen zu senden. Verbesserte Schriftdarstellung für Japanisch und andere Nicht-lateinische Sprachen & Zeichen: Die Darstellung von Schriftzeichen außerhalb des lateinischen Alphabets wurde in vielen Details verbessert.

Die Darstellung von Schriftzeichen außerhalb des lateinischen Alphabets wurde in vielen Details verbessert. Unterstützung von Bluetooth Low Energy Audio: Android 13 wird Bluetooth LE für Audio unterstützen und damit wohl dafür sorgen, dass es sich sehr schnell als Standard durchsetzt.

Android 13 wird Bluetooth LE für Audio unterstützen und damit wohl dafür sorgen, dass es sich sehr schnell als Standard durchsetzt. Unterstützung von MIDI 2.0: Android 13 wird MIDI 2.0 zur dynamischen Erzeugung von Musik unterstützen.

Android 13 wird MIDI 2.0 zur dynamischen Erzeugung von Musik unterstützen. COLvr1 Emoji-Darstellung: Android 13 wird für die Emoji-Darstellung von Bitmap auf COLvr1 setzen. Schaut euch dazu die unten eingebundenen Screenshots an.

In Kürze werden wir wie gewohnt in einem separaten Artikel alle wichtigen Neuerungen auf einen Blick zusammenfassen. Meist sind diese sehr viel umfangreicher als das, was Google offiziell ankündigt.









Screenshots

» Android 13 Developer Preview Download

