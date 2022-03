Android: Pixel-Smartphones bekommen neue Notruf-Oberfläche – Notrufnummern sind jetzt hinterlegt

Jedes Android-Smartphone besitzt eine Notfallfunktion, mit der im Fall der Fälle ein Notruf abgesetzt werden kann – auch bei aktiver Sperre und unabhängig vom Netzbetreiber. Auf den Pixel-Smartphones gibt es für diesen Zweck den Notrufbildschirm, der sich auf mehreren Wegen aufrufen lässt und nun recht umfangreich umgebaut wird. Das Wählen des Notrufs geht damit nun sehr viel schneller bzw. ist durch eingespeicherte Nummern überhaupt erst möglich.



Auf den Pixel-Smartphones gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Notruf-Oberfläche zu öffnen, über den von beliebigen Nutzern ein Notruf abgesetzt werden kann und der über medizinische Details des Smartphone-Besitzers informieren kann – sofern diese hinterlegt sind. Bisher musste man nach Aufruf des Bildschirms allerdings selbst den Notruf über die bekannten Ziffertasten wählen und anschließend die Verbindung aufbauen. 112 ist zwar schnell gewählt, aber gerade in einer Schocksituation kann das auch mal zur kleinen zeitraubenden Herausforderung werden. Und Zeit ist in diesem Fall bekanntlich ein sehr wichtiger Faktor.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, das die Notrufnummern fest einprogrammiert hat und durch das Verschieben eines Sliders automatisch wählt (mittlerer Screenshot). Dort ist sowohl die Nummer als auch die kurze Beschreibung zu sehen. Gibt es mehreren Nummern, so wie in Deutschland die 112 und 110, können dort mehrere Slider angezeigt werden. Die angezeigten Nummern beziehen sich auf den Standort des Smartphones, sodass ihr im Ausland möglicherweise andere Nummern angezeigt bekommt als in Deutschland. Sehr hilfreich, wenn man im Urlaub ist und die nationalen Notrufnummern nicht kennt.

Ist die gewünschte Nummer nicht dabei, lässt sich nach wie vor die Zifferntastatur aufrufen und selbst eine Notrufnummer eintippen. Das Update wird schon seit einigen Tagen ausgerollt und sollte beim Aufruf der Notruf-Oberfläche über den Power-Button sichtbar sein.

[AndroidPolice]

