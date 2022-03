Android Auto: Google startet neuen Check für USB-Kabel – soll Verbindungsprobleme automatisch erkennen

Zur Nutzung von Android Auto auf dem Infotainment-Display im Fahrzeug ist eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Display notwendig. In den meisten Fällen wird diese Verbindung per USB-Kabel realisiert, bei denen es bekanntlich große Qualitätsunterschiede und dementsprechend Probleme mit Android Auto geben kann. Jetzt startet Google ein neues Tool, mit dem sich USB-Kabel überprüfen lassen.



Die Nutzer von Android Auto kämpfen immer wieder mit Problemen, die völlig unterschiedlicher Natur sind und oftmals durch Bugs auf dem Smartphone ausgelöst werden. Aber es gibt auch Fälle, in denen so triviale Dinge wie das USB-Kabel schuld sind und keine stabile Verbindung zwischen den beiden Plattformen ermöglichen. Das weiß auch Google und hat nun in der neuesten Version von Android Auto (ab 7.5.121104) ein USB Diagnostic Tool integriert.

Mit diesem neuen Werkzeug sollen Nutzer die Qualität des verwendeten USB-Kabels überprüfen können. Läuft der Test erfolgreich, kann man das Kabel wohl als Fehlerquelle ausschließen. Andernfalls hat man vielleicht sehr schnell den Schuldigen gefunden und kann sich Googles Tipps für ein gutes USB-Kabel durchlesen. Tatsächlich hält man da einige wissenswerte Tipps bereit, wie etwa die Überprüfung der Verifizierung eines solchen Kabels.

Auf folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das neue Werkzeug arbeitet. Es handelt es sich um einen sehr simplen Assistenten, für den ihr das Kabel nach dem Start einmal herausziehen und dann wieder anstöpseln müsst. Anschließend den Testlauf abwarten und schon nach wenigen Sekunden kann es ein Ergebnis geben.









Der Assistent meldet sich bei Verbindungsproblemen von selbst, kann aber auch über einen neuen Punkt in den Einstellungen aufgerufen werden. Zu finden ist es unter dem neuen Punkt „Verbindungshilfe“ (Connection Help). Wie zuverlässig dieser Test sein kann und ob das tatsächlich Qualitätsprobleme feststellen kann, lässt sich schwer sagen. Man darf nicht vergessen, dass das Display im Auto vergleichsweise „dumm“ ist und nur wenige Rückmeldungen an das Smartphone gibt, auf dem Android Auto ausgeführt wird.

Schaut einfach mal nach, ob ihr diesen Assistenten bereits nutzen könnt oder was Android Auto zu dem einen oder anderen zickenden Kabel sagt. Sollte das funktionieren, wäre es auch ein guter allgemeiner Test für solche USB-Kabel. Ihr benötigt mindestens Version 7.5x, die ihr entweder über die Beta oder per APK-Download beziehen könnt. Schon in wenigen Tagen sollte diese Version aber für alle Nutzer im stabilen Kanal ausgerollt werden, sodass jeder den USB-Kabel-Check verwenden kann.

[Mishaal Rahman @ Twitter]