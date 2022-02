YouTube: Neues Design für den Videoplayer wird ausgerollt – einige Verbesserungen für Android und iOS

Rund um Googles Videoplattform YouTube wird sich in den nächsten Monaten wieder einiges verändern und der erste kleine Schritt wird in diesen Tagen für alle Smartphone-Nutzer sichtbar: Der Videoplayer erhält ein recht umfangreiches Redesign, bei dem einige Elemente an eine neue Stelle wandern und die Nutzung vereinfachen sollen. Ausgerechnet die Daumen wandern noch stärker als zuvor in den Fokus.



Der YouTube-Player verändert sich gefühlt jährlich und erhält in diesen Tagen für Android und iOS wieder ein neues Design: Einige häufig genutzte Button wandern nun an den unteren Rand des Players, sodass die Fortschrittsleiste weitere nach oben wandert – was für mich persönlich die beste Veränderung ist. Dadurch wird die Leiste deutlicher als bisher sichtbar und kann einfacher „angefasst“ werden. Den Vollbild-Button hat man leider an alter Position belassen, sodass weiterhin behutsam gezielt werden muss, um das Video nicht versehentlich zu beenden.

Am oberen Rand weicht der Drei-Punkte-Button einem Zahnrad-Icon, das mehr als zuvor zum Antippen einlädt und weitere Optionen enthält. Dass man ausgerechnet die Daumen-Buttons in den Fokus rückt, die man durch das Abstellen der Daumen-runter-Anzeige stark abgewertet hat, ist für mich nicht nachvollziehbar und dürfte wohl unabhängig voneinander entwickelt worden sein. Am oberen Rand befindet sich neben dem Videotitel ein Pfeil nach unten, mit dem sich die Videobeschreibung aufrufen lässt.

Das neue Design soll ab sofort für alle Android- und iOS-Nutzer ausgerollt werden.

