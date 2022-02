Wear OS 3: Google veröffentlicht eine neue Developer Preview – bringt überarbeitetes Smartwatch-Design

Google wird dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS schon in wenigen Wochen den großen Neustart spendieren, der neben der überarbeiteten Software vermutlich auch die lang erwartete Pixel Watch im Gepäck haben wird. Die Plattform befindet sich dementsprechend für diese Generation auf der Zielgeraden, aber eine neue Developer Preview bringt nun noch kleinere Änderungen mit.



Das neue Wear OS ist schon im vergangenen Jahr auf der Samsung Galaxy Watch 4 erschienen und wird erst in diesem Frühjahr, mehr als ein halbes Jahr später, für alle anderen Geräte erscheinen. Häufig ist von „Wear OS 3“ die Rede, doch nun veröffentlicht Google schon die nächste Wear OS Developer Preview mit der Versionsnummer 3.2. Vermutlich wird Google den großen Neustart nicht als Minor-Version einläuten wollen, sondern könnte schon auf „Wear OS 4“ oder einfach nur „das neue Wear OS“ zurückgreifen.

Funktionell hat sich mit der Wear OS 3.2 Developer Preview praktisch nichts geändert. Die Designer durften noch einmal an der Oberfläche schrauben und haben sowohl farblich als auch optisch neu gestaltete Icons an Bord. Unter der Haube wird es weitere Vorbereitungen gegeben haben, vielleicht auch für den neuen Google Assistant, der bisher noch nicht gesichtet worden ist. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht und ob in den nächsten Tagen nicht noch einige Neuerungen im Quellcode von Wear OS 3.2 DP entdeckt werden.

» Wear OS: Das ist der neue Google Assistant – Google zeigt erste Bilder und Details zur Smartwatch-Version

