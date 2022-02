Google+: Nachfolger wird schon wieder eingestellt – Nutzer sollen zu Googles Spaces wechseln; Es wird kurios

Viele Nutzer werden sich noch das Social Network Google+ erinnern, das vor knapp zwei Jahren eingestellt wurde und sich in den Jahren zuvor eine recht starke Fanbasis aufgebaut hatte. Im Business-Bereich wurde das Produkt unter anderem Namen fortgeführt, doch nun ist es auch damit vorbei: Google Currents wird eingestellt und durch Google Spaces ersetzt, das ähnliche Aufgaben übernimmt.



Nach der Einstellung (hier die damaligen Infos) wurde der Stream von Google+ für Business-Nutzer unter der Bezeichnung „Google Currents“ fortgeführt. Doch auch damit ist nun Schluss, denn das Produkt wird eingestellt, weil es zu große Überschneidungen mit Google Spaces gibt, das wiederum ein Bestandteil von GMail bzw. Google Chat und der neuen Workspace-Oberfläche ist. Damit ist auch das letzte Stückchen Software-Überbleibsel von Google+ Vergangenheit.

With Spaces now available, starting in 2023 we are planning to wind down Google Currents and bring remaining content and communities over to the new Spaces experience. Before we do this, we’ll deliver new capabilities in Spaces to help you communicate and collaborate more effectively.

Upgrading Google Currents to Spaces removes a separate, siloed destination for users, and provides organizations with a modern, enterprise-grade experience that reflects how the world is working today. Spaces provide a central place for teams to engage in topic-based discussions, share knowledge and ideas, move projects forward, and build communities and team culture.