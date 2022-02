Google TV: Ein Flop mit Monster-Fernbedienungen – das war der Vorgänger von Android TV (Galerie & Video)

Google hat die großen TV-Ambitionen längst unter der neuen Dachmarke Google TV gebündelt, die neben Android TV auch den Chromecast einschließt. Die Wahl des Produktnamens erscheint logisch, war aber mit Blick in die Vergangenheit doch etwas überraschend – denn dieser hat eine „dunkle“ Vergangenheit. Google TV gehörte zu den größten Flops des Unternehmens, den man natürlich seit damals vollständig verschweigt.



Android TV gehört zu den mehr oder weniger erfolgreichen Android-Ablegern, die das Betriebssystem Android in den jeweiligen Bereichen etablieren sollen. Neben Android TV gehören dazu die Plattformen Wear OS (früher Android Wear) sowie Android Auto. Doch während die anderen beiden Ableger erstmals in ihren Bereichen aktiv waren, hat Android TV unter anderer Bezeichnung eine Vergangenheit, die vom Unternehmen gerne verschwiegen wird.

Das neue Google TV ist kein Nachfolger von Android TV, sondern nur von dessen Oberfläche. Es ist ein Aufsatz auf das Android TV-Betriebssystem, den man am ehesten als Launcher bezeichnen konnte – auch wenn noch einiges mehr darin steckt. Hauptsächlich wird es auf dem aktuellen Chromecast eingesetzt, soll sich aber in diesem Jahr weiter verbreiten. Ziemlich genau zehn Jahre vor der damaligen Ankündigung des Google TV-Chromecast-Neustarts sah das aber noch anders aus, denn damals wurde der Markennamen Google TV erstmals verwendet und mit obigem Logo als Betriebssystem auf den Markt gebracht.

Google TV war das erste TV-Betriebssystem aus dem Hause Google, das schon damals auf Android basierte und die damals stark gehypten „Internet-Fernseher“ Fit für die Zukunft machen sollte. Außerdem sollte die Videoplattform YouTube sowie die Google-Suchmaschine mit Gewalt, man kann es wirklich so sagen, auf den Fernseher gebracht werden.









In obigem Video seht ihr die Präsentation von Google TV aus der Sicht des wichtigen Partners Sony, der das Betriebssystem sowohl auf Blu Ray-Playern als auch Set-Top-Boxen und den Smart TVs integrierte. Man kann sagen, Sony ging All-In, hat sich aber glücklicherweise für das Unternehmen nicht vollständig von eigenen Plattformen verabschiedet. Tatsächlich sah die Oberfläche von Google TV schon sehr modern aus und unterscheidet sich gar nicht so sehr vom heutigen Android TV oder dem neuen Google TV.

Google TV war seiner Zeit voraus

Der große Unterschied war allerdings, dass das Betriebssystem seiner Zeit etwas voraus gewesen ist. Einige große Streamingplattformen waren bereits am Markt, hatten aber keine so immense Bedeutung wie heute. Das mit Nachdruck auf die TV-Homescreens gebrachte YouTube war nicht unbedingt für Fernseher geeignet, es gab keinen Google Assistant und vielen Nutzern hat neben dem TV-Konsum das Smartphone gereicht. All das führte dazu, dass man sich – anders als heute – auch auf das TV-Programm konzentrierte.

Mit Google TV sollte es möglich sein, die bekannten Android-Widgets direkt über das TV-Bild zu legen und somit Apps gleichzeitig zum TV-Programm zu nutzen. Es war der damals von vielen Herstellern ausprobierte Ansatz, das Fernsehen smart zu machen. In der Form hat sich das aber nicht durchgesetzt. Aber nicht nur die Software, sondern auch die Hardware waren ein großes Problem. Schaut euch einfach die Fernbedienungen von Sony und Logitech an. Ich denke, dafür bedarf es dann auch keiner weiteren Worte, warum Google TV in der Form scheitern musste. Schaut euch auch die damalige Ankündigung von Logitech mit weiteren Bildern an.









Man könnte es zehn Jahre später fast für einen Scherz halten, aber sowohl Sony als auch Logitech, Intel und Google hatten sehr große Hoffnungen in Google TV. Allein Logitech soll mit der Google TV-Hardware einen Verlust von 100 Millionen Dollar eingefahren haben – man dürfte also riesige Mengen dieser Fernbedienungen produziert und viel Geld in die Entwicklung investiert haben. Google hingegen scheint schon sehr früh bemerkt zu haben, dass Google TV nicht der Weisheit letzter Schluss ist und hatte Nebenprojekte, die heute die Hauptrolle spielen.

Nur ein Jahr nach der Vorstellung von Google TV, dessen Flop sich schnell abzeichnete, gab es erste Gerüchte über einen neuen Anlauf mit Android TV sowie eine neue Google-Hardware. Es dauerte etwas, aber in den Jahren 2013 und 2014 stellte Google dann das neue Betriebssystem Android TV in der heutigen Form sowie den ersten Google Chromecast vor. Beide Plattformen waren völlig voneinander getrennt und wurden nicht als Nachfolger für Google TV, sondern als neue Produkte angepriesen.

Damit, dass nun Google TV im weitesten Sinne die Nachfolge von Android TV und Chromecast antritt, schließt sich der Kreis. Mal sehen, für wie lange.

» YouTube: Das erste Video auf Googles Videoplattform – hochgeladen vom YouTube-Gründer & kuriose Fakten

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren