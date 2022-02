Google Duo: Großes Update für den Videomessenger? Livestream, Aufzeichnungen und mehr entdeckt

Der Videomessenger Google Duo konnte gerade erst einen sehr großen Meilenstein nehmen, ist abseits dessen aber schon seit langer Zeit mangels echter Weiterentwicklung aus den Schlagzeilen verschwunden. Das Tempo hat man niemals herausgenommen und nun scheinen endlich mal wieder neue Features vor der Tür zu stehen, die nun in einem Teardown entdeckt worden sind. Darunter Unterstützung für Livestreams.



Google Duo dürfte in Google-Maßstäben zur ersten Riege der Messenger gehören, denn das Produkt hat einige treue Fans und macht Videotelefonie sowohl 1:1 als auch in Gruppen sehr einfach. Dennoch ist die Weiterentwicklung seit dem Start von Google Meet für Privatnutzer gefühlt vollständig eingeschlafen. Tatsächlich ist man aber mittlerweile bei version 159 (!) und hat Hinweise auf kommende Features im Quellcode versteckt.

Duo soll bald die Möglichkeit bieten, eigene „breakout rooms“ für mehrere Personen in einem Gruppenvideochat zu eröffnen. Weil bis zu 32 Personen in einem solchen Call sein können, ist das vielleicht eine gute Idee, um sich mal kurz zurückzuziehen und etwas in einer kleinen Gruppe zu besprechen. Die zweite Neuerung spricht von Livestreams und der Aufzeichnung von Videogesprächen. Gut möglich, dass da eine Anbindung an YouTube vor der Tür steht, das für Livestreams sicherlich am Besten geeignet ist.

Beide Features sind durch einen Teardown entdeckt worden, ob und wann sie umgesetzt werden, lässt sich aber noch nicht sagen.

» Google Messages: Der Messenger bekommt eine neue Navigation & Upload zu Google Fotos (Screenshots)

» Android: Google-Messenger bricht die Marke von fünf Milliarden Installationen im Play Store – Duo ist dabei

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren