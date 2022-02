Google Chrome: Der Downloadmanager wird umgebaut – Leiste am unteren Rand soll endlich verschwinden

Nutzer von Google Chrome dürfen sich in diesen Tagen auf einige Neuerungen freuen, die in Bereichen ausgerollt werden, die normalerweise kaum angetastet werden. Dazu gehört neben dem neuen Journeys-Verlauf in Kürze auch ein neuer Downloadmanager, der an das andere Ende des Browsers verfrachtet wird und deutlich weniger Platz in Anspruch nimmt als bisher.



Google Chrome besitzt seit jeher einen sehr simplen Downloadmanager, der unter chrome://downloads zu erreichen ist und alle aktiven sowie vergangenen Downloads mit einigen Details auflistet. Wird ein neuer Download gestartet, erscheint außerdem am unteren Rand des Browsers eine vergleichsweise große Leiste, die über die aktuellen und letzten Downloads informiert. Dürfte jedem bekannt sein und passt eigentlich gar nicht in das Chrome-Konzept, möglichst viel Platz für die eigentliche Webseite zu lassen. Das haben auch die Designer nach über einem Jahrzehnt gemerkt.

Der neue Downloadbereich wandert nun an den oberen Rand in die Icon-Leiste, die die Erweiterungen, das Profil und auch das Chrome-Menü enthält. Dort wird dieser mit einem einfachen Download-Symbol dargestellt. Ist ein Download aktiv, färbt sich der Button blau und zeigt durch eine kreisrunde Umrandung den Fortschritt. Ein Klick auf den Button öffnet ein Overlay, das dem vollständigen Downloadbereich sehr ähnlich ist, dem aber noch einige Features fehlen.

Die neue Version ist derzeit in Chrome Canary zu sehen. Wer es ausprobieren möchte, kann also einfach zum experimentellen Browser wechseln. Ein Flag oder Ähnliches ist nicht notwendig.

» Google Chrome: Das ist der neue Journeys-Bereich – besuchte Webseiten werden automatisch kategorisiert

» Google Chrome OS 98 ist da! Schlanke Progressive Web Apps, neue Emoji-Darstellung & kleine Verbesserungen

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren