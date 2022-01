YouTube: Das sind die meistgeklickten YouTube-Videos – Zehn-Milliarden-Schallmauer wurde durchbrochen

Googles Videoplattform YouTube kann auch heute noch ein solides Wachstum vorlegen, womit auch immer neue Dimensionen bei den Klickzahlen erreicht werden. Erst vor wenigen Tagen hat das erste Video die Marke von zehn Milliarden Aufrufen durchbrochen und es wird sicherlich nicht das letzte gewesen sein. Wir zeigen euch die Videos mit den meisten Klicks und die Meilensteine.



Vor wenigen Tagen hat Baby Shark 10 Milliarden Aufrufe erreicht, was man vor einigen Jahren in diesen Dimensionen und der Kürze der Zeit kaum für möglich gehalten hätte. Es ist gerade einmal neun Jahre her, dass das Rekordvideo „nur“ auf eine Milliarde Klicks kam. Und Baby Shark, das ja gefühlt in Millionen anderen Video-Versionen abrufbar ist, hat für diese Marke gerade einmal etwas mehr als fünf Jahre gebraucht.

Blickt man auf die Top 100 der meistgeklickten Videos, dann benötigt man für den Einzug in diese Liste schon mehr als 1,75 Milliarden Aufrufe. Das erreichen selbst globale Megahits von Superstars eher selten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dafür braucht man schon einen echten Kulthit, der aus irgendeinem Grund viral geht. Auf dem zweiten Platz hinter Baby Shark liegt derzeit mit 7,7 Milliarden Aufrufen Despacito, das damals für das Knacken der Marken 3, 4, 5, 6 und 7 Milliarden verantwortlich war. Erst bei 8, 9 und jetzt 10 wurde man vom Baby-Hai überholt.

Auffällig ist, dass die Top 100 praktisch nur aus Musikvideos oder Kindervideos besteht. Wikipedia listet in der Top 100 gerade einmal vier Videos, die nicht als Musikvideo eingestuft werden. Wobei auch „Wheels on the Bus“ ein Kindervideo ist, in dem hauptsächlich gesungen wird. Es sind also nach meiner Auffassung nur drei Videos, die keine echten Musikvideos sind. Ergo: Wollt ihr Erfolg bei YouTube, dann singt 😉









Die Top 10 der meistgeklickten Videos

















Die bisherigen Meilensteine

500.000 Aufrufe: Ronaldinho: Touch of Gold am 3. November 2005

am 3. November 2005 1.000.000 Aufrufe: Ronaldinho: Touch of Gold am 11. November 2005

am 11. November 2005 2.000.000 Aufrufe: Ronaldinho: Touch of Gold am 12. Dezember 2005

am 12. Dezember 2005 5.000.000 Aufrufe: Phony Photo Booth am 8. Februar 2006

am 8. Februar 2006 10.000.000 Aufrufe: Pokemon Theme Music Video am 6. Mai 2006

am 6. Mai 2006 20.000.000 Aufrufe: Evolution of Dance am 5. Juni 2006

am 5. Juni 2006 50.000.000 Aufrufe: Evolution of Dance am 7. Juni 2006

am 7. Juni 2006 100.000.000 Aufrufe: Music is My Hot Hot Sex am 11. März 2008

am 11. März 2008 200.000.000 Aufrufe: Bad Romance am 9. Mai 2010

am 9. Mai 2010 500.000.000 Aufrufe: Baby am 28. März 2011

am 28. März 2011 1.000.000.000 Aufrufe: Gangnam Style am 21. Dezember 2012

am 21. Dezember 2012 2.000.000.000 Aufrufe: Gangnam Style am 30. Mai 2014

am 30. Mai 2014 3.000.000.000 Aufrufe: Despacito am 4. August 2017 ( See You Again am 6. August 2017)

am 4. August 2017 ( am 6. August 2017) 4.000.000.000 Aufrufe: Despacito am 12. Oktober 2017

am 12. Oktober 2017 5.000.000.000 Aufrufe: Despacito am 5. April 2018

am 5. April 2018 6.000.000.000 Aufrufe: Despacito am 1. März 2019

am 1. März 2019 7.000.000.000 Aufrufe: Despacito am 14. Oktober 2020 ( Baby Shark Dance am 29. Oktober 2020)

am 14. Oktober 2020 ( am 29. Oktober 2020) 8.000.000.000 Aufrufe: Baby Shark Dance am 23. Februar 2021

am 23. Februar 2021 9.000.000.000 Aufrufe: Baby Shark Dance am 20. Juli 2021

Auch wenn Baby Shark nun an der Spitze steht, hat bisher Despacito die meisten Rekorde gebrochen und ist für mich das erfolgreichste Musikvideo. Baby Shark ist Kult und wird vermutlich in zehn Jahren noch gehört werden, sodass die eine oder andere Rekordmarke noch geknackt werden könnte. Despacito hingegen ist ein „normaler“ Hit, dem eben irgendwann die Puste ausgeht.

Die Liste zeigt uns, dass die Top-Position ziemlich gesichert aussieht. Weder Despacito noch Gangnam Style oder Justin Bieber und auch Lady Gaga werden noch einmal einen Höhenflug hinlegen. Es muss also ein neues Video her, das extrem viral geht und diesen Erfolg haben wird. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und prognostizie, dass die 15 Milliarden nicht zuerst von Baby Shark geknackt werden. Dennoch tippe ich auf ein Kindervideo, die sich seit langer Zeit extrem großer Popularität erfreuen. Aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis sich das überprüfen lässt 😉

» YouTube: Erstes Video erreicht die Rekordmarke von zehn Milliarden Aufrufen – überraschend oder nicht? 🦈

[Wikipedia]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren