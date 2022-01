Google G Suite: Schliessung der Gratis-Konten geht in die nächste Runde – Google arbeitet an Alternativen

Die Einstellung der Gratis-Konten bei G Suite sorgt weiter für Ärger und könnte nicht nur den Nutzern, sondern auch Google, Probleme bescheren. Das hat man offenbar bemerkt und scheint recht kurzfristig eine Lösung zu suchen, mit der alle Beteiligten leben können. Man möchte alternative Angebote bereithalten, mit denen sich das nachvollziehbare Dilemma in den Griff bekommen lässt.



Google wird den kostenlosen G Suite-Konten schon sehr bald den Stecker ziehen und den treuen Nutzern dieses Tarifs einige Probleme bescheren. Diese müssen nämlich entweder in Zukunft für die Dienstleistung zahlen oder sich vom Hauptteil des Kontos verabschieden. Zwar wird das Konto nicht gesperrt und die gekauften Inhalte sind weiter zugänglich, aber die Gesamtlösung ist für Nutzer und schlussendlich sicherlich auch für Google sehr unglücklich. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Nun reagiert man darauf, dass die Nutzer gegen diese Ankündigung Sturm laufen und sich in den USA sogar eine Sammelklage formiert. Man möchte „weitere Optionen“ anbieten, die für die Nutzer der damals erhältlichen Version interessant sein könnten. Das wurde bisher aber nicht offiziell angekündigt, sondern nur in einer Umfrage erwähnt. Mit dieser möchte man herausfinden, ob die Nutzer an so etwas überhaupt Interesse haben.

Gut möglich, dass es sich dabei nur um ein für diese Nutzergruppe günstigeres Paket handelt. Ich denke nicht, dass man es weiterhin kostenlos anbieten wird und auch von einem Umzug der Daten in ein kostenloses Konto ist bisher noch keine Rede. Bleibt abzuwarten, wie die Geschichte weitergeht. Aber auch diesmal wäre der Ärger zu vermeiden gewesen, wenn Google früh genug reagiert und alternative Optionen angeboten hätte.

» Google G Suite: Schliessung der Gratis-Konten sorgt für Ärger – Google liefert Details & Sammelklage droht

» Today is the .day! Google öffnet Registrierung für neue Top-Level-Domain – .day ist jetzt verfügbar (Video)

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren