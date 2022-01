Android Auto: Googles Infotainment-Plattform kabellos nutzen – neuer Motorola-Dongle macht es möglich (Video)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto lässt sich in vielen Millionen Fahrzeugen nutzen, die über das notwendige Infotainment-Display verfügen – oftmals allerdings nur per USB-Kabel. Jetzt haben Google und Motorola einen neuen Dongle präsentiert, der die kabellose Nutzung in jedes kompatible Fahrzeug bringt. Es ist nicht die erste Lösung in diese Richtung, aber wohl jetzt schon vorausschauend die erfolgreichste.



Mit Android Auto lassen sich immer mehr vom Smartphone bekannte Apps direkt auf das Infotainment-Display im Fahrzeug übertragen und auf diesem nutzen. Weil das Display aber lediglich als ein solches dient und die Android Auto-Plattform vollständig auf dem Smartphone ausgeführt wird, ist eine ständige Verbindung vorausgesetzt. In den allermeisten Fällen muss diese noch per USB-Kabel erfolgen, denn nur die wenigsten Infotainment-Systeme unterstützen die kabellose Anbindung. Woran Google aufgrund mehrere Jahre des Schleifen-lassen nicht ganz unschuldig ist.

Nun hat man gemeinsam mit Motorola eine Lösung für dieses Problem präsentiert: Der Motorola MA1. Dabei handelt es sich um einen Dongle, der als Brücke zwischen dem Smartphone und dem Infotainment-Display fungiert und die kabellose Verbindung übernimmt. Der Dongle wird einfach in den USB-Anschluss gesteckt und verbindet sich kabellos mit dem Smartphone. Das ist dann auch schon alles, denn echte Zusatzmöglichkeiten werden mit dem kleinen Gadget nicht geboten.

Auf den ersten Blick erinnert der Dongle an einen Chromecast und bietet in puncto Design kein echtes Highlight. So wie andere Lösungen, siehe weiter unten, gib es leider keine Befestigungsmöglichkeit für den Dongle. Weil in einigen Fahrzeugen der USB-Anschluss recht weit oben sitzt, würde der Dongle ohne eine zusätzliche Befestigung oder eine Kabelverlängerung im schlimmsten Fall sogar über dem Display baumeln.

















Motorola MA1

Der Motorola MA1 wird ab Ende Januar in den USA für 89,95 Dollar erhältlich sein. Nicht gerade günstig, wenn man bedenkt, wie wenig Technologie in diesem Gerät steckt und dass man dafür fast schon ein neues Infotainment-Display kaufen könnte. Tatsächlich scheint man sich preislich an den Mitbewerbern zu orientieren, deren Erfolgsaussichten nun wohl gewaltig gesunken sind: AAWireless und CarSifi. Wir haben euch diese beiden Crowdfunding-Lösungen bereits ausführlich vorgestellt.

Weil sowohl AAWireless als auch CarSifi immer wieder mit Produktionsproblemen und Lieferproblemen kämpfen, weil Motorola eine bekannte Marke ist und weil man sich der offiziellen Google-Unterstützung sicher sein kann, dürfte die Rangfolge wohl vorgegeben sein. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob und wann der Motorola-Dongle außerhalb der USA verfügbar sein wird. Dass Motorola als größeres Unternehmen nun in diesen Markt einsteigt und von Google offiziell unterstützt wird, zeigt allerdings, wie groß dieses „Problem“ ist und dass es wohl noch einige Jahre bestehen wird.

