YouTube: Neue Download-Funktion für Premium-Nutzer – so könnt ihr Videos jetzt im Browser ‚herunterladen‘

Googles Videoplattform YouTube hat aus nachvollziehbaren Gründen kein Interesse daran, dass Nutzer einzelne Videos herunterladen und ohne Internetanbindung ansehen können. Doch nun arbeitet man an genau einer solchen Funktion und gibt Premium-Abonnenten noch einige Tage Zeit, dieses Feature auszuprobieren: Videos direkt in den Browser herunterladen und ohne Internetverbindung auf demselben Gerät abspielen.



YouTube lebt davon, dass alle Nutzer die Videos im Browser oder in der App ansehen und entweder im Rahmen des Premium-Abos für die Nutzung zahlen oder sich vor, nach und in einem Video mit Werbung berieseln lassen. Aus diesem Grund bietet man keine Downloadfunktion, denn wer ein Video archivieren oder immer wieder ansehen möchte, der soll das mit den Mitteln der Videoplattform tun und diese immer wieder streamen. Aus YouTube-Sicht ein nachvollziehbarer Standpunkt, an dem man auch in Zukunft mit Sicherheit nicht rütteln wird.

Doch im Rahmen von YouTube Premium gibt es seit langer Zeit die Möglichkeit, Videos auf dem Smartphone zur Offline-Nutzung herunterzuladen. Die Videos stehen dann für einen begrenzten Zeitraum innerhalb der App zur Verfügung und können ohne Internetverbindung angesehen werden. Das spart massiv Traffic mit den Mobilen Daten und ist natürlich auch praktisch, falls man das eine oder andere Funkloch passieren muss. Doch was unter Android so einfach möglich ist, war am Desktop bisher nicht verfügbar.

Nun gibt es ein neues Experiment, das genau eine solche Offline-Funktion in den Desktopbrowser bringt. YouTube Premium-Nutzer können dieses Feature auf der experimentellen Seite aktivieren und werden anschließend einen Download-Button unter jedem Video finden.









Download in den Browser

Allerdings wird das heruntergeladene Video nicht als Videodatei auf dem lokalen Computer gespeichert, genau das will YouTube ja verhindern, sondern es wird im lokalen Cache des Browsers abgelegt. Diesem Cache sind in der Theorie kaum Speicherplatzgrenzen gesetzt, aber dennoch sollte man dort keine Massen an Videos speichern. Durch die PWA und den Cache sollen sich Videos vollständig ohne Internetverbindung abspielen lassen. Voraussetzung ist, dass ihr euch mindestens alle 30 Tage einmal bei YouTube einloggt.

Alle auf diese Weise heruntergeladenen Videos sind auf der Übersichtsseite youtube.com/feed/downloads sichtbar und können von dort aufgerufen oder auch wieder gelöscht werden. Scheint ein recht praktisches Feature für die Nutzer zu sein, die YouTube Premium unter anderem aus diesem Grund abonniert haben. Ob man das wirklich als „Download“ bezeichnen sollte – Google tut es – ist dann wieder Definitionssache. In der Praxis ist das Video auf dem lokalen Computer gespeichert. Dass es nicht ohne YouTube geöffnet werden kann, spielt für diese Definition eher keine Rolle.

Derzeit ist es nur ein Testlauf, der am 10. Dezember enden soll.

