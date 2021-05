YouTubes neue Nutzungsbedingungen: Nun können alle Videos monetarisiert werden; Viele Uploader erhalten keinen Cent

Googles Videoplattform YouTube finanziert sich zum überwiegenden Teil aus Werbung, die vor, neben oder in den Videos eingeblendet wird und in den letzten zwei Jahren deutlich zugenommen hat – für manche Nutzer zuviel. Nun wird eine echt recht unpopuläre Neuerung auch in Europa eingeführt, die sowohl Nutzer als auch Uploader nicht unbedingt positiv aufgenommen haben: Auch vor nicht monetarisierten Videos kann dann Werbung geschaltet werden.



Ab einer bestimmten Reichweite ihres Kanals haben YouTube-Uploader die Möglichkeit, diesen zu monetarisieren. Durch die Aufnahme in das YouTube Partnerprogramm können rund um die Videos Werbeanzeigen geschaltet werden, mit denen sowohl die Videoplattform als auch der Uploader Geld verdienen kann. Dieses System besteht seit vielen Jahren, wurde immer wieder mal im Detail angepasst, blieb aber grundsätzlich unverändert.

Alle anderen Videos von kleineren Kanälen oder den Kanälen, die sich gegen eine Teilnahme am YouTube Partnerprogramm entschieden haben, blieben bisher ohne jede Werbung und somit unmonetarisiert. Vor allem Unternehmen entscheiden sich dazu, denn sie sehen YouTube selbst als Werbeplattform und haben kein Interesse daran, weitere Werbung vor diesen Videos zu schalten. Doch damit ist nun Schluss. Die in den USA bereits im November 2020 eingeführten neuen Nutzungsbedingungen gelten ab dem 1. Juni auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Durch Änderung der Nutzungsbedingungen behält sich YouTube nun das Recht vor, JEDES Videos zu monetarisieren. Entscheiden die Algorithmen, dass ein Video mit Werbeanzeigen ausgeliefert werden könnte, dann tun sie dies auch. Das bedeutet, dass auch Videos von kleinen Kanälen nun Werbung im Video, vor dem Video oder um das Video herum enthalten können oder deren Ansicht sogar kostenpflichtig sein könnte.

Right to Monetize

You grant to YouTube the right to monetize your Content on the Service (and such monetization may include displaying ads on or within Content or charging users a fee for access). This Agreement does not entitle you to any payments.