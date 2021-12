WhatsApp: Ein dritter blauer Haken soll angeblich über Screenshots informieren – ein Gerücht ohne Substanz

Der Messenger WhatsApp informiert alle Nutzer mit den bekannten Markierungen über den Status einer Nachricht. Die einzelnen Status-Haken dürften allen Nutzern wohlbekannt sein und nun gibt es Gerüchte über eine weitere Markierung, die über angeblich aufgenommene Screenshots informieren soll. Doch nun wird klargestellt, dass derzeit nichts dran ist und es keinen dritten blauen Haken gibt.



Selbst wer WhatsApp nur selten verwendet, dürfte den „Haken-Code“ kennen: Die Uhr besagt, dass die Nachricht noch nicht gesendet wurde. Ein Haken besagt, dass die Nachricht verschickt wurde. Zwei Haken zeigen, dass die Nachricht beim Empfänger ankam und wenn sich diese blau verfärben, wurde die Mitteilung gelesen bzw. das Medium angesehen. Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren Markierungen, denn entsprechende Meldungen im Umlauf sind lediglich substanzlose Gerüchte.

Ein Gerücht besagt, dass an einem dritten blauen Haken gearbeitet wird, der darüber informieren soll, dass der Empfänger einen Screenshot angefertigt hat. In einigen Apps gibt es eine solche Information, sodass es nicht ganz aus der Luft gegriffen wäre. Doch bei WhatsApp wird es das laut WABetaInfo auf absehbare Zeit nicht geben. Wäre in einem Chatverlauf wohl auch schwerer umsetzbar als bei den Stories, denn letzte zeigen bekanntlich nur ein Bild, statt mehrere Nachrichten.

Einzig vorstellbar wäre, eine solche Meldung für die Nachrichten einzuführen, die der Empfänger nur ein einziges Mal öffnen kann. Aber auch daran wird derzeit wohl nicht gearbeitet.

[Futurezone]

