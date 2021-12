Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten über gebrochene Displays – aber mit oder ohne Fremdeinwirkung?

Die Pixel 6-Smartphones sind noch recht neu auf dem Markt und befinden sich noch in der Phase, in der die Kinderkrankheiten auftreten und von Google eilig behoben werden. Es ist die klassische Zeit, in der die Nutzer geradezu nach Fehlern suchen und nun gibt es einige Berichte über gebrochene Displays, die sich aus heiterem Himmel verabschiedet haben. Dabei dürfte es sich aber um Weihnachtsmärchen handeln.



Wir berichten hier im Blog gerade bei neuen Geräten über eine Auswahl von Problemen und Defekten, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch einen signifikanten Teil deutscher Nutzer betreffen könnten. Daraufhin melden sich oft Nutzer, die das nicht bestätigen können und für übertrieben halten. Andere wiederum sind betroffen und sind natürlich froh zu lesen, dass sie nicht alleine sind. Manche haben eben mehr Glück und sind ein Smartphone-Leben lang zufrieden und andere nehmen jeden Stolperstein mit.

In den letzten Tagen haben sich einige Nutzer der Pixel 6-Smartphones gemeldet (Google Support/a> | Reddit), die über plötzlich gebrochene Displays berichten. Die Aussagen der Nutzer decken sich dahingehend, dass das Glas aus heiterem Himmel gebrochen ist, ohne dass es eine Fremdeinwirkung gegeben haben soll. Kein heftiger Stoß, kein Fall vom Küchentisch und bei den meisten Geräten war noch eine Schutzhülle vorhanden. Betroffen sind beiden Pixel 6-Smartphones, wobei es mehr Berichte über das Pro-Modell gibt.

Fragwürdige Berichte

Viele Beobachter sind sich darin einig, dass diese Berichte in der kleinen Masse keine echte Substanz haben. Nutzer mit leidiger Erfahrung wollen erkennen, dass es sich dabei eindeutig um Schäden mit Fremdeinwirkung handelt und nicht um einen spontanen Displaybruch. Letztes ist nicht ausgeschlossen, aber extrem selten. Der Google-Support meldet in einer ersten Reaktion ebenfalls Zweifel an und schreibt „Display brechen nicht von selbst“. Dennoch prüft man die Fälle nun. Macht euch selbst ein Bild.









Ich maße mir kein Urteil an, sodass ich die Bilder, die Berichte der Nutzer und die Einschätzung der Beobachter einfach mal für sich stehen lasse. Der Artikel dient dazu, falls es tatsächlich ein echtes Problem sein sollte, dass ihr erfahrt, dass ihr nicht alleine seid. Vielleicht auch nicht alleine darin, dass die Smartphones vom Küchentisch gefallen sind – wer weiß.

