Pixel 6: Googles neue Smartphones verkaufen sich sehr gut – im November nur hinter Apple und Samsung (USA)

Die Pixel 6-Smartphones sind seit einigen Wochen auf dem Markt und erfreuen sich offenbar nicht nur bei den Einzelhändlern, sondern auch bei den Mobilfunkern sehr großer Popularität. Praktisch alle Zahlen belegen, dass sich die Smartphones in den ersten Wochen sehr gut verkauft haben und nun wird das Ausmaß durch weitere Befragungen deutlich. In den USA haben die Carrier doppelt oder dreifach so viele Pixel 6 verkauft wie das gesamte Pixel-Portfolio im Vorjahr.



Schon Monate vor der offiziellen Präsentation zeichnete sich ab, dass Google mit den Pixel 6-Smartphones einen echten Trumpf in das Portfolio aufnimmt, der sich gut verkaufen wird. Das festigte sich mit jedem neuen Leak und die Vorbesteller-Situation bei Händlern und im Google Store zeigte, dass das Interesse tatsächlich sehr groß war. Wie viele Smartphones bisher verkauft wurden und ob man die hohen Erwartungen übertreffen konnte, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Nun wollen Marktforscher durch Umfragen bei den US-Carriern herausgefunden haben, dass die Smartphones im November 2021 -also dem ersten vollen Verkaufsmonat – einen Anteil zwischen 3 und 5 Prozent hatten. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 1 bis 2 Prozent, und das bei allen drei Geräten Pixel 5, Pixel 4a und Pixel 4a 5G kombiniert. Laut Aussagen mehrerer zitierter Store-Mitarbeiter hätte man noch mehr verkaufen können, wenn Google geliefert hätte. 3 bis 5 Prozent sind nicht viel, aber Google lag damit im November bei den Carrier-Verkäufen nur hinter Apple und Samsung.

Klingt doch alles sehr positiv und es wird interessant sein, wie sich die Pixel-Smartphones bei den Marktforschern für das 4. Quartal einsortieren. Spannend ist es natürlich auch, ob dieser offensichtliche Erfolg nachhaltig ist oder durch die diversen Problemchen und große Konkurrenz schnell wieder sinkt.

» Pixel & Pixel 6 Pro: Immer mehr Nutzer berichten von Problemen nach dem Dezember-Update; Kein Netz mehr

» Android & Pixel 6: Google rollt das Dezember-Update für die Pixel 6-Smartphones aus – eine Woche verzögert

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren