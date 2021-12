Pixel & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten von Problemen mit dem Mobilfunkempfang – Google reagiert auf Berichte

Schon seit einigen Tagen berichten Nutzer der Pixel 6-Smartphones von Problemen mit der Mobilfunkverbindung, die entweder immer wieder abreißt oder gar nicht erst aufgebaut werden kann. Von der Community war schnell ein fehlerhafter Rollout des Dezember-Updates als Schuldiger ausgemacht, doch nun hat sich ein Googler zu Wort gemeldet: Es gab keinen Rollout einer unpassenden Version.



Man kann es gerne vergessen, aber ein Smartphone ist noch immer ein Telefon. Dementsprechend möchte so mancher vielleicht telefonieren und natürlich auch unterwegs eine Datenverbindung nutzen. Doch Pixel 6-Nutzer berichten so ziemlich genau seit dem Dezember-Update davon, dass sie starke Probleme mit der Verbindung haben. Bei manchen ist gar keine Mobilfunkverbindung mehr herstellbar, bei anderen ist sie sehr wacklig oder reißt schon nach wenigen Sekunden wieder ab. Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Nun hat sich ein Googler zu Wort gemeldet und behauptet, dass es NICHT am Rollout einer falschen Version liegt. Alle Nutzer haben wohl die Version bekommen, die für ihr Smartphone und ihre Konfiguration passt: A1 für global entsperrte Smartphones und A4 für einige spezielle Netzbetreiber. Ist natürlich eine gute Sache, dass da alles seine Richtigkeit hat und keine weiteren Probleme zu befürchten sind, löst aber die aktuelle Situation nicht.

Nach eigenen Angaben ist man derzeit „actively investigating“ – man untersucht das Problem und wird weitere Informationen veröffentlichen, sobald man das Problem gefunden und eine Lösung parat hat. Möglicherweise dauert es aber bis Anfang Januar zum nächsten Sicherheitsupdate. Wer betroffen ist, wird also noch drei Wochen Geduld haben müssen oder das Gerät zurücksetzen. Auch das Abschalten der adaptiven Konnektivität kann helfen.

