Chromecast in Aktion: Googles Streaming-Dongle für 29 Euro + zwei Monate Zattoo Ultimate Live TV Gratis

Die großen Aktionen rund um den Black Friday oder Cyber Monday haben spätestens an diesem Wochenende bei den meisten Händlern ein Ende gefunden, aber natürlich lässt sich auch Anfang Dezember einiges sparen. Bei den Elektronikhändlern Media Markt und Saturn gibt es in diesen Tagen ein starkes Angebot, das man in der Form auf jeden Fall mitnehmen kann: Der Google Chromecast für nur 29 Euro inklusive zwei Monate Zattoo Ultimate.



Der Google Chromecast-Dongle erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und ist auch trotz (oder wegen) des neuen Chromecast mit Google TV noch sehr gefragt. Wir haben euch schon vor einigen Tagen darauf hingewiesen, dass es den Chromecast der 3. Generation für nur 19 Euro gab. Jetzt hat sich der Preis leider wieder um zehn Euro erhöht, aber dennoch sind 29 Euro sowohl für das Produkt als auch durch die zusätzliche Aktion sehr attraktiv.

Ihr bekommt den Chromecast der 3. Generation für 29 Euro inklusive zwei Monate Zattoo Ultimate Gratis. Weil das Abo monatlich 9,99 Euro kostet, könnt ihr euch also rein rechnerisch 20 Euro vom Kaufpreis abziehen und zahlt für das Gesamtpaket etwa 9 Euro. Gilt natürlich nur dann, wenn ihr ohnehin ein Zattoo-Abo neu abschließen wolltet. Aber auch ohne dieses Vorhaben könnt ihr euch über die Weihnachtstage und im Januar auf das Ultimate TV-Streaming freuen 🙂

» Google Chromecast 3 bei Media Markt

» Google Chromecast 3 bei Saturn

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren