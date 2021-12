Android: Die Google-Suchleiste soll an den oberen Rand wandern – nächster Versuch in der App (Screenshots)

Googles Designer basteln gerne an den Oberflächen und probieren auch in etablierten Apps immer wieder etwas Neues aus. Das zeigt sich seit einigen Tagen in der Google-App, deren Suchleiste bereits mehrfach gewandert ist. Vor wenigen Tagen hatte man die Suchleiste am unteren Rand platziert und jetzt versucht man genau das Gegenteil. Zielführend scheint das allerdings nicht zu sein…



Die Google-App ist seit ewigen Zeiten eine eierlegende Wollmilchsau, aber dennoch gibt es einen Bestandteil, an dem niemals gerüttelt werden wird: Die Suchleiste. Angepasst an das bekannte Startseiten-Design im Browser befand sich diese stets unter dem Google-Logo, doch offenbar ist man damit derzeit nicht ganz zufrieden. Aus ergonomischer Sicht ist die Leiste zu weit oben und kann auf Smartphones mit großen Displays nicht mehr komfortabel erreicht werden. Also hatte man sie testweise nach unten verfrachtet. Jetzt dreht man das Ganze um.

In einem aktuellen Testlauf scheint man die kurzen Daumen der Nutzer vergessen zu haben, denn die Suchleiste wandert noch weiter nach oben: An den oberen Rand über dem Google-Logo (!). Das ist für die Google-App ein Novum, soll sich aber wohl am bekannten Design der zahlreichen Google-Apps orientieren, die die Leiste ebenfalls am oberen Rand – über den Inhalten – haben. Doch anders als bei anderen Apps kann man in der Google-App wohl nicht auf das Logo verzichten, allein schon wegen der Doodles. Für das aktuelle Experiment verzichtet man dann sogar auf das Wetter.

Die neue Position ist nur bei wenigen Nutzern zu sehen, ich gehe aber davon aus, dass es nur ein sehr eingeschränkter Testlauf sein wird.

» Android 12 & Material You: Pixel-Smartphones erhalten neue Boot-Animation mit Material You-Farben (Video)

» Google Assistant: Nutzung auf smarten Kopfhörern für iPhone & iPad-Nutzer ab heute nicht mehr möglich

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren