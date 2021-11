Google One verschenkt Smart Displays: Speicher-Abo upgraden und Nest Hub Smart Display Gratis erhalten

Auf der Abo-Plattform Google One ist schon Weihnachten angebrochen, denn man zeigt sich derzeit sehr spendabel und hat in diesen Tagen ein ganz besonderes Geschenk bzw. Angebot für viele Nutzer: Wer sich dazu durchringen kann, ein großes Abo für mindestens ein Jahr abzuschließen, erhält zusätzlich zu den Vorteilen ein Nest Hub Smart Display Gratis. Das ist in jeder Hinsicht ein sehr guter Deal.



Viele Google One-Abonnenten werden in diesen Tagen eine E-Mail von der Abo-Plattform im Posteingang finden, die sie vielleicht lesen und darauf reagieren sollten: Man bietet den Nutzern die Möglichkeit, das bestehende Abo auf ein 2 TB-Paket mit jährlicher Zahlweise aufzustocken und versüßt das Ganze mit einem Gratis Nest Hub Smart Display. Einige Tage nach Abschluss des neuen Pakets erhalten die teilnehmenden Nutzer eine weitere E-Mail mit einem Gutscheincode für den Google Store, der direkt eingelöst und das Gerät ohne Versandkosten bestellt werden kann.

Wir schenke dir bei einem Upgrade den neuen Nest Hub

Bei einem Upgrade auf ein Premium 2-TB-Jahresabo gibts von uns den neuen Nest Hub dazu, ohne zusätzliche Kosten (Verkaufspreis 99,99 €). Wir übernehmen sogar die Versandkosten.

Nur ein Gerät pro Abo. Das Angebot endet am 10.12.2021.

Das Ganze gilt vermutlich nur dann, wenn ihr die E-Mail erhalten habt. Solltet ihr noch keine erhalten haben, aber Google One-Abonnent sein, würde ich mit dem Upgrade auf das Eintreffen einer solchen E-Mail hoffen und warten. Schaut auch in den Spam-Ordner oder in euren Papierkorb, falls ihr die Mail versehentlich gelöscht habt.









Ein guter Deal!

In jeder Hinsicht ist das ein guter Deal: Das Smart Display hat eine UVP von 99,99 Euro und ist damit genauso teuer wie das 2 TB-Abo mit jährlicher Zahlung. Und weil das Abo nach einem Jahr auslaufen kann, erhält man rein rechnerisch eines von beiden Gratis – das Abo oder das Smart Display. Das Angebot richtet sich aber nur an bestehende Google One-Nutzer, die das Upgrade ausführen könnten. Diese zahlen sowieso schon eine monatliche oder jährliche Gebühr und müssten nur einmalig für ein Jahr einen geringen Betrag mehr bezahlen.

Am besten treffen es Nutzer, die bereits 2 TB abonniert haben und dafür monatlich zahlen. Durch den Wechsel auf die jährliche Zahlung sparen sie etwa 20 Euro und erhalten zusätzlich das Smart Display. Wer bereits 2 TB hat und jährlich bezahlt (so wie Ich), schaut leider wieder in die Röhre. Genauso wie Nutzer aus Österreich (ebenfalls Ich)…

Und wer das Angebot nicht erhalten hat, kann vielleicht auf das Gratis YouTube Premium-Abo für drei Monate hoffen.

