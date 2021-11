Chromebooks: Google erteilt neuen Geräten vorerst eine Absage – 2022 wird es kein neues Pixelbook geben

Nach einem explosionsartigem Wachstum im vergangenen Jahr sind die Chromebooks wieder in der Realität angekommen und könnten einen erneuten Schub gut vertragen. Doch dieser wird wohl nicht von Google kommen, denn das Unternehmen hat nun angekündigt, dass im nächsten Jahr nicht mit neuen Chromebooks unter der eigenen Marke zu rechnen ist. Vielleicht eine verpasste Chance.



Googles Betriebssystem Chrome OS und die Chromebooks haben im vergangenen Jahr einen regelrechten Boom erlebt, der wenig überraschend vom Home Office-Boom ausging und mit eben diesem auch wieder beendet wurde. Mittlerweile sind die Marktanteile wieder auf Normalniveau und offenbar hatte Google nicht geplant, diesen Aufstieg für sich zu nutzen oder mit eigenen Geräten zu unterstützen. In einem Interview verriet Chrys Tsolaki, Retail Manager für Chromebooks, dass es 2022 keine Google Chromebooks geben wird:

Next year [2022] there won’t be anything coming. In future I don’t know.