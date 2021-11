Android: Die Google-Suchleiste soll an den unteren Rand wandern – nächster Versuch in der App (Screenshots)

Googles Designer experimentieren schon seit langer Zeit mit recht groben Veränderungen, die die Oberflächen an die Bedürfnisse der Nutzer mit großen Smartphone-Displays anpassen. Konkret geht es darum, wichtige interaktive Bereiche an den unteren Rand zu verfrachten, weil sie im oberen Bereich nur schwer erreichbar sind. Jetzt wurde ein Design für die Google-App gesichtet, das die Suchleiste unten platziert.



Smartphone-Displays sind im Vergleich zu früheren Jahren heute riesengroß, doch leider stammen die Designkonzepte der meisten Apps noch aus der Zeit der kleinen Displays. Auch die Google-App hat sich strukturell kaum verändert und soll bald angepasst werden. Das Suchfeld in der Google-App ist seit jeher am oberen Rand platziert, während sich die Hauptnavigation am unteren Rand befindet. Beides interaktive Bereiche, wobei das Suchfeld aber sicherlich die meistgenutzte Funktion ist.

Auf obigen Screenshots ist zu sehen, wie das Suchfeld in schwebender Form an den unteren Rand über die Hauptnavigation wandert. Das sieht auf den ersten Blick nicht wirklich ordentlich aus, aber viel besser wird man das kaum lösen können. Kurioserweise befindet sich das Suchfeld nun direkt über dem Suchen-Button in der Hauptnavigation, der nach einem Touch direkt zum Suchfeld wandert. Diese Dopplung wird in der Praxis eher selten für alle Nutzer ausgerollt, doch auf das ikonische Suchfeld wird man wohl nicht verzichten wollen.

Die schwebende Suchleiste ist nur in der Standardansicht zu sehen, denn beim Scrollen verschwindet sie automatisch – ähnlich wie die Adressleiste im Chrome-Browser. Auch beim Browser hat man es trotz jahrelanger Versuche bisher nicht geschafft, die Adressleiste an den unteren Rand zu bringen.

