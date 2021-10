Pixel 6: Hier bekommt ihr die neuen Material Adventures Klingeltöne, Signaltöne & Alarmtöne zum Download

Die Google-App Pixel Sounds hat vor wenigen Tagen ein großes Material Design-Update erhalten, das die Oberfläche ein wenig im Stil von Android 12 modernisiert. Pünktlich zur neuen Pixel-Generation bringt man aber auch einen ganzen Schwung neuer Klingeltöne, Alarmtöne und Signaltöne auf die Smartphones. Hier könnt ihr euch alle 42 neue Töne anhören und auf Wunsch herunterladen.



Viele Smartphone-Hersteller bringen nicht nur eigene Hintergrundbilder auf ihre Flaggschiffe, sondern legen auch bei der Soundauswahl regelmäßig nach. Klingeltöne, Signaltöne und Alarmtöne waren lange Zeit ein wichtiger Teil der Identität der Geräte und auch heute noch erfreut es viele Nutzer, in einer großen Auswahl dieser Töne stöbern zu können. Das gilt natürlich auch für die Google Pixel-Smartphones, die mit der neuen Generation ein umfangreiches Audio-Update erhalten werden.

Pünktlich zum zeitgleichen Start von Android 12 und den Pixel 6-Smartphones erweiter man nun auch die Töne in der Pixel Sounds-App. Dort hält die “Material Adventure”-Sammlung Einzug, die aus jeweils 14 neuen Tönen in allen drei Kategorien besteht – insgesamt 42 neue Töne. Diese heben sich doch recht deutlich von den vorhandenen Tönen ab und können nach dem jüngsten Update über die App heruntergeladen werden. Hört sie euch einfach in diesem Artikel an.

Findet ihr Gefallen an den Tönen, könnt ihr sie einfach direkt über den Player herunterladen. Sollte das nicht möglich sein, stellen wir euch auch eine ZIP-Datei mit allen 42 neue Tönen zum Download bereit. Ihr findet den Download unter diesem Link bei Google Drive.









Material Adventure Klingeltöne

Approach

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Approach_OG7_1ch_48k.ogg

Aqueous

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Aqueous_OG7_1ch_48k.ogg

Beats and Bops

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Beats_and_bops_OG7_1ch_48k.ogg

Blue Harp

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Blue_harp_OG7_1ch_48k.ogg

Departure

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Departure_OG7_1ch_48k.ogg

Dish Hop

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Dish_hop_OG7_1ch_48k.ogg

Dragon Dreams

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Dragon_dreams_OG7_1ch_48k.ogg

Flitter

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Flitter_OG7_1ch_48k.ogg

Go Off King

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Go_off_king_OG7_1ch_48k.ogg

Pivot

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Pivot_OG7_1ch_48k.ogg

Shimmering

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Shimmering_OG7_1ch_48k.ogg

Snap

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Snap_technique_OG7_1ch_48k.ogg

Star Jump

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Star_jump_OG7_1ch_48k.ogg

Tinsel

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Tinsel_OG7_1ch_48k.ogg









Material Adventure Signaltöne

Carbonate

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Carbonate_OG7_1ch_48k.ogg

Discovery

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Discovery_OG7_1ch_48k.ogg

Epiphany

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Epiphany_OG7_1ch_48k.ogg

Everblue

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Everblue_OG7_1ch_48k.ogg

Gradient

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Gradient_OG7_1ch_48k.ogg

Iota

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Iota_OG7_1ch_48k.ogg

Moondrop

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Moondrop_OG7_1ch_48k.ogg

Mystique

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Mystique_OG7_1ch_48k.ogg

Orbiter

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Orbiter_OG7_1ch_48k.ogg

Plonk

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Plonk_OG7_1ch_48k.ogg

Scamper

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Scamper_OG7_1ch_48k.ogg

Shuffle

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Shuffle_OG7_1ch_48k.ogg

Sunflower

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Sunflower_OG7_1ch_48k.ogg

Teapot

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Teapot_OG7_1ch_48k.ogg









Material Adventure Alarmtöne

Balafon Sunrise

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Balafon_sunrise_OG7_1ch_48k.ogg

Blades of Grass

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Blades_of_grass_OG7_1ch_48k.ogg

Blast Off

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Blast_off_OG7_1ch_48k.ogg

Butterfly Trails

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Butterfly_trails_OG7_1ch_48k.ogg

Dustscape

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Dustscape_OG7_1ch_48k.ogg

Forest Beat

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Forest_beat_OG7_1ch_48k.ogg

Funkyard

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Funkyard_OG7_1ch_48k.ogg

Horizon

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Horizon_OG7_1ch_48k.ogg

Knick Knack

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Knick_knack_OG7_1ch_48k.ogg

Piano in the Sky

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Piano_in_the_sky_OG7_1ch_48k.ogg

Piano Taps

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Piano_taps_OG7_1ch_48k.ogg

Steps Out

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Step_out_OG7_1ch_48k.ogg

Temple of Dreams

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Temple_of_dreams_OG7_1ch_48k.ogg

Zebra Stripes

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/Zebra_stripes_OG7_1ch_48k.ogg

» Alle neuen Material Adventure-Töne zum Download

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren