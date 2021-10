Android Auto: Simple App bringt Tempolimits, aktuelle Geschwindigkeit & Blitzerwarner auf das Smartphone

Mit Googles Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich einige Apps vom Smartphone direkt auf dem Display im Fahrzeug nutzen, wobei die Auswahl nach wie vor sehr überschaubar ist. Heute zeigen wir euch eine sehr simple Zusatz-App, die parallel zur Navigation auf dem Smartphone verwendet werden kann. Diese zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und warnt vor Übertretungen sowie Blitzer.



Jeder Auto hat einen Tachometer, sehr viele einen Tempomat und immer mehr Fahrzeuge können dank “intelligenter” Kameras die erlaubte Höchstgeschwindigkeit erfassen und einblenden. Wer ein solches Fahrzeug besitzt, muss eigentlich nicht mehr weiterlesen – aber alle anderen könnten vielleicht interessiert sein. Eine praktische Android-App kann das Smartphone in ein Tool verwandeln, das all diese Aufgaben übernimmt und zusätzlich vor Übertretungen sowie Blitzern warnt.

Mit Speedometer by HUDWAY erhaltet ihr die wohl simpelste Oberfläche für eine solche App, die erst dann die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, wenn diese benötigt wird. Die App hat die Hauptfunktion, euch die laut Datenbank erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der aktuellen Straßen anzuzeigen. Dies tut sie durch eine große Zahl, die entweder in Rot oder Grün geschrieben ist. Zusätzlich gibt es eine Art Kreis-Diagramm, das ebenfalls die beiden Farben verwendet und grafisch die aktuelle Geschwindigkeit mit der Höchstgeschwindigkeit vergleicht.

Liegt euer Tempo unter der erlaubten Geschwindigkeit, ist alles im wahrsten Sinne des Wortes im grünen Bereich. Liegt ihr darüber, füllen sich Zahl und Kreis in Rot. Seid ihr weit darüber, lässt sich zusätzlich optional ein Warnsignal abspielen. Aber der große rote Kreis auf dem ansonsten leeren Display ist eigentlich schon Warnung genug und übertrifft in diesem Fall jedes Navi oder Infotainment-Display.









Auf Wunsch zeigt euch die App auch eure aktuelle Geschwindigkeit an. Das kann zwar sehr praktisch sein, aber sorgt für ein wenig Unruhe und könnte den Blick unnötig lange vom Straßengeschehen ablenken. Ich bin mir sicher, ihr habt mindestens einen weiteren Anhaltspunkt im Auto, um die aktuelle Geschwindigkeit herauszufinden 😉 Aber die App kann nicht nur vor der reinen Übertretung warnen, sondern euch auch auf registrierte Blitzer hinweisen und vor diesen warnen. Obacht: Die rechtliche Grauzone, mit einer Tendenz gegen die Apps, besteht weiterhin. Schaltet es also ab, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt.

Die App bietet noch eine Reihe von Zusatzfunktionen: So könnt ihr das Farbschema einstellen und zusätzlich festlegen, wie hoch die Toleranz zwischen den beiden Geschwindigkeiten sein darf. Diese lässt sich wahlweise in Prozent oder km/h angeben. Und wer sich von der App nicht stören lassen, diese aber dennoch benutzen will, kann auch den HUD-Modus verwenden, um die Informationen direkt auf der Windschutzscheibe einzublenden.

Außerdem besitzt die App einen Offline-Modus, der alle Geschwindigkeitsbegrenzungen in einem Radius von 50 Kilometer beim Start herunterlädt und somit für einige Zeit auch ohne Internetverbindung nutzbar ist.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren