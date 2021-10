Chromecast & Android TV: Tausende kostenlose Filme bei YouTube – App findet & streamt viele Filmklassiker

Es gibt unzählige große und kleine Streamingdienste, mit denen auf den unterschiedlichsten Plattformen Filme, Serien und andere Inhalte konsumiert werden können. Nachschub ist bei der Fülle an Diensten und Inhalten stets garantiert, aber vielleicht möchte man sich auch einmal abseits der brandneuen Titel berieseln lassen: Bei YouTube lager ein riesiges Filmarchiv mit unzähligen Schätzen, die nicht vergessen werden sollten. Eine praktische Android-App sammelt und streamt diese direkt zu Android TV oder Chromecast.



Das Fernsehen hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert, denn viele Nutzer nutzen das lineare TV nur noch sporadisch oder überhaupt nicht mehr und sind stattdessen bei den Streamingdiensten zu Hause. Zwar wird das durch die zunehmende Fragmentierung nicht leichter, sodass man schon mindestens eine Handvoll Abos für den vollen Zugriff auf alle begehrten Titel benötigt, aber dennoch ist es sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft. Es gibt aber eine Kategorie, bei der YouTube den anderen Diensten überlegen ist.

Es gibt zahlreiche Streaming-Apps für Android TV, wobei die allermeisten natürlich kostenpflichtig sind und entweder ein monatliches Abo oder den separaten Kauf bzw. die Leihe der Inhalte erfordern. Je nach Plattform ist die Auswahl sehr unterschiedlich und gerade die großen Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime und natürlich Disney+ setzen sich vermehrt durch Eigenproduktionen und exklusive Inhalte ab, um Kunden zu gewinnen und zu halten.

Wer sich für echte Klassiker begeistern kann, kann an ganz anderer Stelle fündig werden: Die Android-App Old Movies – Free Classic Goldies bietet einen umfangreichen Katalog an Klassikern, die vollkommen kostenlos auf YouTube zur Verfügung stehen. Die App selbst ist ein reiner Katalog, der die Filme in der Datenbank aufnimmt, kategorisiert sowie eine Beschreibung inklusive Suchfunktion bietet. Habt ihr einen passenden Film gefunden, lässt sich dieser mit nur einem Schritt starten, denn die App bindet den YouTube Player direkt in die Oberfläche ein.

Aus dem Player heraus lässt sich der Film direkt auf dem Smartphone oder Tablet schauen oder per Google Cast auf Chromecast und Android TV übertragen. Natürlich könnte man auch direkt die YouTube-App verwenden, allerdings sind solche Klassiker dann gar nicht mehr leicht und vor allem komfortabel zu finden.









Alle Filme stammen aus dem Zeitraum 1910 bis weit in die 1960er Jahre hinein – den berüchtigten Goldenen Jahren Hollywoods. Bei allen Filmen ist das Copyright abgelaufen, sodass sie ganz legal bei YouTube hochgeladen werden konnten und dauerhaft zur Verfügung stehen sollten. Viele Videos sind schon seit Jahren auf der Videoplattform zu finden, sodass keine Probleme zu erwarten sind. Natürlich muss man starke Abstriche bei der Qualität machen, aber es handelt sich nach den Regeln der App grundsätzlich um die Originalfilme und natürlich nicht um abgefilmte oder verwackelte Kopien.

Solche Filme sind vielleicht nicht Jedermanns Sache, aber der eine oder andere dürfte sich sicher dafür begeistern können oder sogar ein neues Hobby entdecken. Der Katalog umfasst viele Tausend Filme und wird ständig mit “neuen” Titeln ausgebaut, denn sobald ein Copyright ausläuft, kann der Film bei YouTube hochgeladen und somit auch in der App angeboten werden. Damit ihr nichts verpasst, bietet die App einen Feed mit allen Neuzugängen. Die App ist kostenlos und werbefinanziert, wobei die Werbung nur in der App und natürlich nicht bei den Videos auftaucht (es sei denn, das Video selbst ist bei YouTube monetarisiert). Wer die App werbefrei nutzen möchte, kann diese für 8,49 Euro pro Jahr oder für 12,99 Euro per Einmalkauf verschwinden lassen.

