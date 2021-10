Android: Google bringt neuen Update-Turbo – Nähe zum Linux-Kernel soll schnellere Updates ermöglichen

Google kämpft seit vielen Jahren mit der hohen Fragmentierung von Android, sodass mittlerweile mehr als ein Dutzend verschiedene Versionen des Betriebssystems im Umlauf sind. Dieser Fragmentierung begegnet man mit einigen Ansätzen und hat bereits zahlreiche Update-Turbos in das Betriebssystem integriert. Nun hat man einen weiteren Versuch angekündigt, der vor allem den Smartphone-Herstellern zugutekommen soll.



Die hohe Fragmentierung von Android hat viele Gründe und wird sich sehr wahrscheinlich niemals vollständig auflösen können – doch Google tut vieles dafür, um dieses Problem zumindest einzudämmen. Der Flaschenhals sind nach wie vor die Smartphone-Hersteller, die sich mit der Umsetzung der von Google bereitgestellten Updates und neue Versionen sehr viel Zeit lassen. Vielleicht steckt der eine oder andere Hersteller mittlerweile mehr Energie herein, aber weil sich ein Produkt nicht zwei Mal verkaufen lässt, haben nur wenige die notwendige Motivation oder Ressourcen.

Kürzlich hat man die nächste Initiative angekündigt, mit der man den Smartphone-Herstellern weiteren Aufwand ersparen und so vielleicht die Dauer bis zur finalen Auslieferung eines Updates verkürzen kann. Man möchte bei der internen Entwicklung vom bisherigen “Forked Layout” hin zu einem “Upstream Layout” und sich so sehr viel näher am Linux-Kernel bewegen. Das große Ziel ist es, jegliche Hardware-Funktionen aus dem Kernel herauszulösen und als separates Modul bereitzustellen.

Davon verspricht man sich, dass die Hersteller sehr viel weniger Aufwand mit der Umsetzung einer neuen Android-Version haben. Es ist das bekannte Konzept, das man schon mit Treble und Mainline verfolgt: Möglichst viel modular umsetzen, um es einfacher austauschbar zu machen. Das soll dann auch eine Stufe tiefer auf Kernel-Ebene funktionieren.

The big push is to get all of the hardware-specific code out of the generic kernel and into vendor modules. One of the big parts of this effort is that we have to have a stable interface between those vendor modules and the generic kernel so that they can ship asynchronously.