Aktion im Google Store: Pixel 6-Smartphone + Pixel Buds A-Kopfhörer im Paket jetzt 30 Euro günstiger

Vor wenigen Tagen sind die Pixel 6-Smartphones mit einer starken Aktion in den Verkauf gegangen, die sicherlich viele Nutzer zu einer frühen Bestellung motiviert hat. Wer in diesen Tagen ein Pixel 6-Smartphone bestellt und gleichzeitig die Pixel Buds A-Kopfhörer mit in den Einkaufswagen legt, kann im Google Store nun immerhin 30 Euro sparen.



Gerade erst ist die starke Pixel 6-Aktion zu Ende gegangen, die allen Vorbestellern Gratis Bose Kopfhörer im Wert von 280 Euro versprochen hat. Wer das verpasst hat, darf sich nun ärgern oder möglicherweise über die etwas kleiner dimensionierten Kopfhörer Pixel Buds A freuen: Im Google Store läuft seit gestern die Aktion, dass ihr beim gemeinsamen Kauf eines Pixel 6 sowie der Pixel Buds A einen Rabatt von 30 Euro erhaltet.

30 Euro ist nicht die Welt, vor allem nicht im Vergleich zur vorherigen Aktion, aber dennoch ist es ein netter Rabatt, den man beim Kauf gerne mitnehmen kann. Offiziell wird die Aktion im Google Store nicht erwähnt, somit gibt es auch keine bekannten Bedingungen und Laufzeit, aber spätestens beim Checkout werdet ihr über den Rabatt informiert. Achtet also beim letzten Schritt vor dem Bezahlvorgang darauf, dass die Aktion berücksichtigt wird.

[MyDealz]

