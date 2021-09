Stadia: Neue Datenbank zeigt euch alle Gratis-Spiele & sehr viele zusätzliche Detailinformationen zu allen Titeln

Googles Spieleplattform Stadia bietet eine ständig wachsende Auswahl an Spielen, wobei gut ein Drittel in monatlich wechselnden Aktionen für Pro-Abonnenten kostenlos angeboten werden. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann das auf einer überraschend mächtigen Plattform tun, die umfangreiche Statistiken und Informationen bereithält. Der Stadia Pro Game Monitor.



Wir berichten hier im Blog regelmäßig über die kostenlosen Stadia-Spiele, wobei sich “kostenlos” natürlich darauf bezieht, dass sie zahlende Abonnenten ohne zusätzliche Gebühr oder Kaufpreis sichern und anschließend dauerhaft zocken können. Google betreibt zwar den Stadia Store zum Kauf von Spielen, bietet allerdings keine echte Übersicht der Gratis-Titel und auch nur wenige Zusatzinformationen. Glücklicherweise gibt es zahlreiche externe Datenbanken, von denen wir euch heute eine vorstellen möchten.

Mit dem Stadia Pro Game Monitor könnt ihr euch sehr schnell eine Übersicht über die für Pro-Nutzer verfügbaren Titel verschaffen. Die mit einem Framework erstellte Seite erschlägt euch direkt mit Zahlen, Statistiken und Diagrammen, die aber in vielen Fällen sehr informativ sind. Es gibt eine große Tabelle mit allen verfügbaren Spielen, bei denen ihr sehen könnt, wann diese Teil des Pro-Angebots gewesen waren oder noch immer sind. Am oberen Rand gibt es zur aktuellen Auswahl zusätzliche Details wie den Gesamt-Kaufpreis, die Gesamt-Spielzeit oder auch die durchschnittliche Bewertung.

Alle Listen sind interaktiv und können gefiltert werden. Neben der Pro-Liste gibt es eine Statistik, wie viele neue Spiele pro Monat dazustoßen (derzeit 4,4 pro Monat) sowie einen Vergleich zum Vorjahr. Von der Anzahl über die Bewertung bis hin zum Verkaufspreis lassen sich viele Dinge mit dem Vorjahr vergleichen. In der Einzelansicht eines Spiels könnt ihr unter anderem ablesen, wie lange ihr laut offenen Datenbanken durchschnittlich benötigen werdet, um diese durchzuspielen.









Schaut euch die gesamte Plattform einfach einmal an, die wirklich alle erdenklichen Informationen bereithält. Vielleicht ist es an manchen Stellen zuviel des Guten, aber für echte Gamer können solche Details interessant sein. Auch bei der Recherche bei der Wahl zur passenden Spieleplattform kann es sicherlich behilflich sein. Bisher ist die Plattform hochaktuell gehalten und enthält alle Details seit dem Start von Stadia. Hoffen wir, dass es so bleibt.

» Stadia Pro Game Monitor

