Google Pay: Bezahlplattform ist in Österreich gestartet – einige neue Features & diese Banken werden unterstützt

Die Bezahlplattform Google Pay steht in immer mehr Ländern zur Verfügung und dürfte sich als Gegenpol zu Apple Pay und anderen größeren Plattformen recht großer Beliebtheit erfreuen. Anfang September hat man den offiziellen Start in Österreich verkündet, der gleichzeitig neue Features im Gepäck hatte. Die Liste der Partner ist im südlichen deutschen Nachbarland aber noch sehr übersichtlich.



Google Pay lässt sich bereits seit November 2020 in Österreich nutzen, allerdings nicht in vollem Umfang. Man hatte damals lediglich die lokale Einschränkung aufgehoben, was aber nicht als offizieller Startschuss für die App galt – das hat man nun nachgeholt. Seit Anfang September ist Google Pay in Österreich gestartet und ermöglicht nun den Download, die Installation und natürlich auch die Nutzung der Bezahlplattform.

Neue Google Pay-Funktionen

Bisher war nur die Google Pay-Infrastruktur nutzbar, aber nicht die eigenständige Android-App. Das hat sich nun geändert, sodass deren Zusatzfunktionen jetzt verwendet werden können. Neben der einfachen Verwaltung der hinterlegten Kreditkarten und Bezahlmethoden gehört dazu auch die Möglichkeit, weitere Kundenkarten zu hinterlegen. Außerdem lassen sich Beträge zwischen Nutzern versenden. Allerdings handelt es sich nach wie vor um die “alte” Android-App, die in den USA schon im vergangenen Jahr abgelöst wurde und eigentlich irgendwann eingestellt werden sollte.

Der Start in Österreich deutet nun aber darauf hin, dass die App noch längere Zeit gepflegt wird und wir hierzulande wohl so schnell keinen Zugriff auf die neue App erhalten – trotz gegensätzlicher Hinweise in den letzten Monaten. Aber natürlich ist es auch möglich, dass Deutschland zur nächsten Welle gehört und Österreich erst später folgt – wäre nicht weiter überraschend.









Google Pay-Partner in Österreich

Während sich die Liste der Google Pay-Partner in Deutschland ganz langsam füllt, sieht es in Österreich noch sehr übersichtlich aus. Man fragt sich, was Google von November bis heute getrieben hat, um den Start der App vorzubereiten. Neue Partner kamen nämlich nicht dazu, es gibt keine einzige echte österreichische Partnerbank und alle Partner sind internationale Plattformen und Anbieter, die auch in Österreich aktiv sind.

Curve OS Ltd (Mastercard-Debitkarten)

(Mastercard-Debitkarten) Monese (Alle Mastercard-Karten)

(Alle Mastercard-Karten) N26 (Alle Mastercard-Karten)

(Alle Mastercard-Karten) Paybox Bank (Alle Mastercard-Karten)

(Alle Mastercard-Karten) PayrNet (Mastercard Prepaid)

(Mastercard Prepaid) Revolut (Alle Mastercard- und Visa-Karten)

(Alle Mastercard- und Visa-Karten) Wise Ltd (Alle Karten)

(Alle Karten) Viva Wallet (Mastercard Consumer-Debitkarten, Mastercard Small Business-Debitkarten)

[Futurezone]

