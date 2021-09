Google Chrome OS Wallpaper: Hier bekommt ihr alle 12 neuen Heritage-Hintergrundbilder zum Download

Wir bieten euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen Smartphone-Wallpaper zum Download an, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen und in den allermeisten Fällen auf vielen weiteren Geräten verwendet werden können. Aber natürlich möchten auch Desktopnutzer schöne Aussichten hinter dem Fenster genießen und so können wir euch nun die neuesten Chrome OS-Wallpaper zum Download anbieten. Auch diese sind wieder sehr gelungen.



Google bietet Chrome OS-Nutzern mit der internen Wallpapers-App eine ganze Reihe von Hintergrundbildern zur Auswahl, die nach Kategorien sortiert sind und natürlich bereits bei uns im Blog zum Download erhältlich waren. Jetzt haben Googles Designer für die Herbst-Saision nachgelegt und die neue Sammlung rund um das Thema Heritage geschaffen. Diese kam schon vor einigen Tagen bei den Pixel-Smartphones an und steht nun auch unter Chrome OS zum Download bereit.

Mit der Heritage-Kampagne haben Googles Design sehr schöne Ansichten geschaffen, die vielleicht nicht Jedermanns Geschmack sind, aber eine gewisse Ruhe und eben auch Kunst auf den Desktop bringen. Im Stil sind sich die Bilder sehr ähnlich, obwohl sie tatsächlich von vier verschiedenen Designern stammen. Jeder Designer hat eine Reihe der obigen Ansicht spendiert und vermutlich waren diese auch bei den Pixel-Hintergrundbildern am Werk.

Die Hintergrundbilder für die Desktop-Betriebssysteme wurden von den Designern Cecila Ruiz, Liz Hernandez, Marisol Ortega und Niege Borges entworfen.









Einige dieser Hintergrundbilder lassen sich vielleicht auch auf dem Smartphone verwenden, weil sie das Hauptelement mittig zentriert haben und an den Rändern eher auf Hintergrundfarben setzen. Das müsst ihr einfach einmal ausprobieren, wie es dann auf dem Smartphone wirkt.

Wir bieten euch wie üblich zwei verschiedene Möglichkeiten zur Ansicht und zum Download der Hintergrundbilder an. Ihr könnt diese entweder bei Google Fotos in Originalgröße ansehen und einzeln herunterladen oder direkt die gesamten Archive bei Google Drive herunterladen. Alle Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 3412 x 3412 Pixeln und sind somit für nahezu alle Monitorgrößen geeignet. Aber auch das Abschneiden der Ränder sollte bei fast allen Motiven kein großes Problem sein.

Chrome OS Heritage Wallpaper Download: Galerie (Google Fotos) | Archiv (Google Drive)

