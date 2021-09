Android Auto: Alternativer Launcher bringt einige neue Features und flexible Oberflächen auf das Smartphone

Googles Infotainment-Plattform Android Auto lässt sich sowohl auf dem Auto-Display als auch auf dem Smartphone verwenden, die auf unterschiedliche Oberflächen setzen. Wer sich mit Googles neuer Driving Mode-Oberfläche nicht anfreunden kann, kann auf dem Smartphone einen alternativen Launcher mit größerem Funktionsumfang verwenden. Heute zeigen wir euch eine kostenlose Alternative mit umfangreichen Möglichkeiten und flexibler Oberfläche.



Google verpasst Android Auto auf dem Smartphone gerade einen kleinen Neustart, denn in den nächsten Wochen wird die klassische App eingestellt und durch den Assistant Driving Mode ersetzt. Wir haben euch diesen Modus bereits ausführlich vorgestellt und die Rückmeldungen vieler Nutzer sind eher durchwachsen. Weil nun ohnehin ein Wechsel ansteht, ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich die Alternativen anzusehen.

Mit Android Auto lassen sich wichtige Smartphone-Anwendungen wie die Navigation, Telefonie, Nachrichten oder auch Musik im Fahrzeug verwenden – entweder auf dem Display im Auto oder direkt auf dem Smartphone-Display. Während die Nutzung alternativer Plattformen auf dem Infotainment-Display ein schweres Unterfangen ist, lässt sich die Smartphone-Variante sehr einfach durch zahlreiche weitere Apps ersetzen, die in den allermeisten Fällen in Form eines Launchers angeboten werden.

Der alternative Launcher mit dem nicht ganz so glücklich gewählten Namen CarWebGuru spielt seine Stärken vor allem im Umfang der angebotenen Zusatzfunktionen aus, bietet eine vollständig anpassbare Oberfläche mit vielen vorgefertigten Designs und weitere Extras. CarWebGuru Launcher ist als Alternative für Android Auto bzw. Assistant Driving Mode konzipiert, setzt aber auf eine völlig andere Darstellung und orientiert sich, so wie viele weitere Alternativen, eher am Interieur des Fahrzeugs als an einer sturen Smartphone-Oberfläche.









CarWebGuru Launcher begrüßt euch zu Beginn mit einer sehr spartanischen Oberfläche, die nur die wichtigsten Elemente enthält und sofort intuitiv bedient werden kann. In der Mitte gibt es einen runden Infobereich mit mehreren Inhalten, die sich per Knopfdruck wechseln lassen. Dort findet ihr je nach eurer Konfiguration die aktuelle Uhrzeit, die Geschwindigkeit, Navigationsanweisungen, den aktuellen Musiktitel, einen Kompass oder auch einfach nur das Logo eurer Automarke. Der Wechsel erfolgt per Touch auf die Fläche.

Um diesen Bereich herum finden sich in der Standardausführung sechs Buttons zum Aufruf von Apps oder zur Steuerung von Musik. Rundherum findet ihr außerdem verknüpfte Icons zu den Verbindungseinstellungen, erneut der Uhrzeit, für den Dateizugriff, Wechsel zum Telefon, Musik, Navigation und vieles mehr. Aber ihr müsst es nicht dabei belassen. Jeder einzelne Button lässt sich über die Einstellungen austauschen und mit beliebigen Funktionen belegen. Die Liste der möglichen Funktionen und Verknüpfungen ist sehr sehr lang und umfasst mehr als 100 Möglichkeiten – bis hin zu einer visuell dargestellten Geschwindigkeitsbegrenzung.

Aber nicht nur die Buttons lassen sich austauschen, sondern auch die gesamte Oberfläche des Launchers. In den Einstellungen, die ihr über einen Swipe vom unteren Rand erreicht, könnt ihr aus einigen Dutzend Designvorlagen wählen oder selbst von Grund auf eine neue Oberfläche gestalten. Dazu stehen euch zahlreiche Widgets zur Verfügung und selbst die System-Widgets aller installierten Android-Apps lassen sich an dieser Stelle einbinden. Mehr geht nicht, denn so könnt ihr die Oberfläche komplett nach euren Wünschen anpassen. Erfahrungsgemäß ist es aber meist besser, eine vorgefertigte und vom Entwickler bzw. Designer durchdachte Oberfläche zu verwenden.

Ihr könnt euch nicht für ein Design entscheiden? Auch kein Problem. Die App verfügt über mehrere Homescreens und erlaubt per Swipe nach links oder rechts den Wechsel zwischen den einzelnen Oberflächen. In den Einstellungen könnt ihr mehrere Homescreens anlegen und diese jeweils beliebig bestücken, sodass die Oberfläche an verschiedene Fahrtypen oder sogar Benutzer angepasst werden kann. Zusammen mit den Anpassungsmöglichkeiten ist das tatsächlich der flexibelste Auto-Launcher der mir bisher untergekommen ist – und ich habe schon sehr viele getestet.

Zusatzfunktionen

Wer es etwas dezenter, aber dennoch personalisiert haben möchte, kann auch einfach nur ein Hintergrundbild oder Design festlegen. Fernab der Design-Änderungen ermöglicht CarWebGuru den Zugriff auf alle installierten Apps und bietet diese entweder in einem eigenen App Drawer oder die Möglichkeit zur Ablage auf den Homescreens an. Außerdem punktet der Launcher mit einem eigenen Musikplayer, einem Kalender, umfangreichen Fahrstatistiken sowie eine Wetter-Abfrage, die Anpassung der Musiklautstärke an die Fahrgeschwindigkeit und vieles mehr – probiert das einfach einmal aus.









Im obigen Video werden viele von mir beschriebene Funktionen und auch die zahlreichen Oberflächen gezeigt, die tatsächlich auch interaktiv sein können – anschauen lohnt sich bei Interesse, nehmt euch die zwei Minuten. Die große Frage ist nun, wie sich diese App eigentlich finanziert – und eine allumfassende Antwort kann ich darauf auch nicht geben. Die App steht kostenlos zur Verfügung und enthält keinerlei Werbung in jeglicher Form, ihr werdet auch nicht zum Download dubioser Apps verleitet. In puncto Berechtigungen benötigt die App einiges, was bei einem Launcher aber nachvollziehbar ist: Zugriff auf den Standort, die App-Liste, die Musik und auch die Benachrichtigungen. Ihr könnt aber auch alles verwehren und dann nur die Features nutzen, die ohne diese Zugriffe verwendbar sind.

Die einzige Finanzierung bzw. Subventionierung ist der Kauf von Premium Themes, von denen einige in der App angeboten werden, aber aufgrund der umfangreichen voreingestellten Themes und Anpassungsmöglichkeiten eigentlich nicht notwendig sind. Die Themes haben verschiedene Einzel- und Paketpreise, die schon bei 1,29 Euro beginnen – es ist kein Pflichtkauf. Dass der Entwickler davon leben kann, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch ist CarWebGuru Launcher ein der stärksten und umfangreichsten Android Auto-Alternativen, die ihr bei Bedarf auf jeden Fall in Erwägung ziehen solltet.

