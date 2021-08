Bundestagswahl 2021: Neues Google Trends-Portal informiert über Interessen und Anfragen zum Wahljahr

Bei all den brisanten Themen der letzten Woche und Monate könnte man fast vergessen, dass schon in gut einem Monat die Bundestagswahl 2021 ansteht, die nach 16 Jahren Angela Merkel eine neue Person in das Kanzleramt einziehen lassen wird. Weil so langsam die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt, hat Google nun ein neues Trends-Portal gestartet, aus dem sich interessante Statistiken zu den Suchanfragen der Nutzer herauslesen lassen.



Gefühlt kommt die Politik seit Anfang 2020 nicht mehr zur Ruhe und schreitet von einem Brandherd zum nächsten. Wohl auch deshalb, aber nicht nur, geht der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 ein wenig unter. Viele Menschen dürften sich wohl erst recht spät über die Parteien und deren Kandidaten informieren und das hauptsächlich über die Google Websuche tun, die mit vielen Informationen aufwarten kann. Anlässlich dieses erwarteten Politik-Ansturms hat man nun ein neues Trends-Portal zur Bundestagswahl gestartet.

Auf dem Portal, das auf den Google Trends-Daten basiert, gibt es jede Menge Statistiken zu den Suchanfragen rund um die Parteien, deren Spitzenkandidaten und die mit den einzelnen Personen verbundenen Themen. Das Ganze wird wohl automatisiert aufbereitet und kaum redaktionell betreut, sonst ließen sich einige Dinge wohl nicht so einfach erklären – mehr dazu im übernächsten Absatz. Die Statistiken sind mit Diagrammen aufbereitet, die mit einem Klick weitere Informationen bereitstellen.

Teilweise lassen sich die Daten filtern und nach Toplisten oder Aufsteigend nach zunehmenden Interesse sortieren. Die dargestellten Top 5-Anfragen lassen sich außerdem blättern, sodass ihr 20 weitere (oder noch mehr) Suchanfragen aus den jeweiligen Kategorien abrufen könnt. Schaut euch das Portal einfach einmal an.









Kuriose Statistiken

Bei meinem Aufruf des Portals haben sich einige merkwürdige Statistiken gezeigt, die beweisen, dass das Portal nicht vollständig oder vielleicht auch gar nicht redaktionell betreut wird. Die folgenden Screenshots wollte ich euch nicht vorenthalten. Oben nur ein kleines Beispiel dafür (linke Seite), dass die erste Platzierung bei den Suchanfragen nicht unbedingt etwas mit der Wähler-Sympathie zu tun haben muss 😉

» Google Trends-Statistiken zur Bundestagswahl

