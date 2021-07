UEFA Euro 2020: Google-Doodle für das Finalspiel Italien vs. England enthält eine Regenbogen-Flagge

Heute Abend ist es soweit: Das Finale der UEFA Euro 2020 zwischen Italien und England wird ausgetragen und aus nachvollziehbaren Gründen wird es heute Abend wohl in ganz Deutschland Pizza und Spaghetti geben 😉 Auch Google spendiert dem Endspiel dieser Europameisterschaft ein eigenes Doodle, auf dem man sich einen Seitenhieb gegen die UEFA verkneifen konnte: Die Regenbogenfahne ist zu sehen.



Zum Start der UEFA Euro 2020 hatte Google ein eigenes Doodle geschaltet, das ihr oben eingebunden seht. Zum heutigen Finale gibt es nur in Italien und England das folgende Doodle zu sehen, das sehr stark an die erste Variante angelehnt ist. Das Fußballfeld hat sich gedreht, wir sehen die Flaggen der beiden Kontrahenten Italien und England sowie einige weitere veränderte Details. Das vielleicht wichtigste Detail findet sich im kleinen “e”.

Die beiden Doodles ähneln sich offensichtlich sehr stark, sodass die vorgenommenen Änderungen nicht zufällig, sondern sehr bewusst umgesetzt worden sind: Das kleine “e” ist nun in Regenbogenfarben gehalten, was recht eindeutig als Spitze gegen die UEFA zu verstehen ist: Ihr habt es sicherlich mitbekommen, die Einfärbung der Allianz Arena in München wurde untersagt, woraufhin die bunte Flagge an vielen anderen Stellen aufgetaucht ist – nun auch im Google-Doodle. Wäre es keine Spitze, sondern ein vorab geplantes Zeichen, hätte man es schon im ersten Doodle, das ja auch noch im Pride Month geschaltet wurde, eingebaut.

» Geschenke-Aktionen bei Saturn: Google Pixel 4a für 315 Euro + Google Chromecast 3 Gratis & weitere Aktionen















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren