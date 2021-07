Google Maps: Wo war ich, wie oft und wie lange? Die Zeitachse zeigt nun viele neue Details – so findet ihr sie

Die allermeisten Android-Smartphones senden sehr häufig ihren Standort an die Google-Server, auf denen diese Daten für einen festgelegten Zeitraum oder dauerhaft gespeichert bleiben und für zahlreiche Tools verwendet werden. Ein Blick in den Google Maps Standortverlauf kann aus vielen Gründen immer wieder sehr interessant sein und gibt ab sofort noch mehr Einblicke: Der neue Insights-Bereich in der Google Maps Zeitachse kann die Bewegungsdaten aufbereiten und mit zahlreichen zusätzlichen Statistiken versehen.



Die Google Maps Zeitachse dürfte vielen Nutzern bekannt sein, denn man wird als Nutzer in unregelmäßigen Abständen daran erinnert und so manch einer wird die Plattform sicherlich als Gedankenstütze verwenden. Bisher lagen die Bewegungsdaten inklusive aller besuchten Orte und dem genutzten Verkehrsmittel nur in sehr strukturierter Form vor: Nach Auswahl eines Datums gibt es eine Zeitleiste mit allen erfassten Bewegungen.

Nach der Ankündigung vor gut einem Monat sollte in diesen Tagen bei allen Nutzern ein neues Design mit zusätzlichen Funktionen auftauchen, die sich vor allem auf den Statistiken-Tab konzentrieren: In diesem neuen Tab werden die Daten nicht mehr linear dargestellt, sondern recht umfangreich ausgewertet. So könnt ihr sehen, welche Kategorie an Orten ihr am häufigsten in einem Monat besucht habt, an welchem Tag des ausgewählten Monats ihr die größte Strecke zurückgelegt habt und viele weitere Statistiken, die auf obigen und folgenden Screenshots ersichtlich sind.









Es handelt sich dabei um keine zusätzlich Daten, sondern lediglich um eine Verknüpfung bzw. tiefere Auswertung der bereits vorhandenen Informationen, die für jeden Nutzer einzeln aufbereitet werden. In diesem Tab dürften noch viele interessante Dinge auftauchen, die zeigen können, dass Googles Algorithmen manchmal mehr über uns wissen als wir selbst. Praktisch, dass die Bewegungsdaten ständig aufgezeichnet werden und somit auch Aktivitäten erfasst werden, für die man keine Fitness-App oder ähnlichen Tracker aktiviert hätte.

Die neue Oberfläche wurde Anfang Juni angekündigt und kommt in diesen Tagen bei immer mehr Nutzer an. Berichte gibt es sowohl aus den USA als auch Großbritannien und Deutschland. Auch ich in Österreich kann dieses Feature seit gestern Abend nutzen, kann aber nicht genau sagen, seit wann es vorhanden ist. Schaut einfach einmal herein, ob ihr bereits die Insights bzw. Statistiken sehen könnt.

So ruft ihr die Statistiken auf:

Start die Google Maps-App für Android Tippt nun auf euer Profilbild im Suchfeld oben rechts Wählt nun den Eintrag “Meine Zeitachse” und in dieser den Tab “Statistiken”

» Google Maps Streetview: Nutzer können Fotostrecken veröffentlichen; Streetview-Aufnahmen per Smartphone

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren