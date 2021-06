Sommeranfang 2021: Ein sonniges Google-Doodle zum kalendarischen Sommerbeginn / Sommersonnenwende

Der Sommer ist da! Am heutigen 21. Juni ist offizieller kalendarischer Sommeranfang und natürlich zelebriert Google den Wechsel der Jahreszeiten auch heute wieder mit einem sehr schönen Doodle. Die vor ziemlich genau drei Monaten begonnene Doodle-Serie mit dem fröhlich stolzierenden Igel wird heute fortgesetzt und zeigt erneut den stacheligen Protagonisten, der noch zwei weitere Mal zum Einsatz kommen wird.



Das heutige Doodle setzt die im Frühjahr begonnene Serie, die sich wie üblich um Flora und Faune dreht: Zum Sommeranfang sehen wir erneut ein animiertes Doodle mit dem gut verkleideten Igel. Dieser ist längst hellwach und hat sich nun ein sehr schönes blumiges und pflanzliches Kleid zugelegt. Natürlich darf etwas Obst, sehr viel Sonne und das Meer mit Muscheln nicht fehlen. Ein sehr schönes Doodle, das hoffentlich die Laune vieler Menschen in diesen Tagen zeigt 🙂

Der Google-Schriftzug ist heute nur angedeutet, wobei auch die Proportionen der Buchstaben nicht unbedingt passend sind. Der erste Blumenstängel zeigt das große blaue G, die gelbe Sonne das kleine o, der laufende Igel stellt das zweite gelbe o dar und auch die restlichen drei Buchstaben werden durch Muscheln, Obst und einen weiteren Blumenstängel angedeutet. Hier seht ihr das Vorgänger-Doodle vom Frühlingsbeginn.

Kalendarisch gesehen geht der Sommer nun bis einschließlich 22. September und wird uns damit (hoffentlich) drei Monate lang warme Temperaturen bescheren, bis der Herbst wieder die Kontrolle über das Wetter übernimmt. Astronomisch gesehen hingegen gibt es nur die beiden Sonnenwenden zwischen Sommer und Winter und die nächste Wintersonnenwende wird erst am 22. Dezember – also kurz vor Weihnachten – bevorstehen. Bis dahin wird der Sommer aber vermutlich nicht so heiß bleiben 😉

Die Sommersonnenwende wird in vielen Ländern, wie in Mitteleuropa und den USA, als Beginn der Jahreszeit Sommer gesehen.. In vielen Ländern, in denen heute der kalendarische Sommer am 20./21. Juni beginnt, wird der Tag der Sommersonnenwende dennoch als Mittsommer bezeichnet, was möglicherweise auf einen alten gemeinsamen steinzeitlichen Kalender zurückgeht. Im Belchen-System geht zum Beispiel die Sonne zur Sommersonnenwende vom Elsässer Belchen aus gesehen über dem nordöstlich gelegenen Kleinen Belchen auf, was die Bestimmung des Zeitpunkts der Sommersonnenwende unabhängig von anthropogenen Objekten ermöglicht.



Bei einer Sonnenwende erreicht die Sonne im Lauf eines Sonnenjahres den größten nördlichen oder südlichen Abstand vom Himmelsäquator. In diesem Augenblick kehrt die Sonne ihre durch die Schiefe der Ekliptik bewirkte Deklinationsbewegung um und nähert sich wieder dem Himmelsäquator.



Diese maximale Deklination erreicht sie jedes Jahr zweimal: einmal nördlich und einmal südlich des Himmelsäquators; je nach Hemisphäre (also Nord- oder Südhalbkugel der Erde) spricht man dabei jeweils von der Sommer- oder Wintersonnenwende.