Google Wifi: Neuer alter günstiger Router ist ab sofort verfügbar – das sind die Unterschiede zum Nest Wifi

Googles Hardware-Portfolio wächst stetig und wird auch in der Breite immer weiter ausgebaut, sodass man viele Käuferschichten ansprechen kann und fährt dabei zunehmend zweigleisig. Nun kann der Google Store mit einem neuen alten Produkt aufwarten, das in direkter Konkurrenz zum eigenen Nachfolger steht: Der Google Wifi wird in der zweiten Generation neben dem Nest Wifi angeboten und ist deutlich günstiger zu haben.



Wenn ein neues Produkt vorgestellt wird, verschwindet der Vorgänger meist recht schnell vom Markt oder wird abverkauft – nicht so bei Google: Bald zwei Jahre nach dem Start des Nest Mini verkauft man weiterhin den Google Home Mini, Smart Displays sind in verschiedenen Generationen verfügbar und auch der Nest Wifi konnte seinen Vorgänger nicht verdrängen. Der Google Wifi wurde weiter verkauft und ist seit dieser Woche in der zweiten Generation im Google Store zu haben.

Im Store gibt es nun sowohl den Google Wifi der zweiten Generation als auch den Nest Wifi der ersten Generation. Die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation des Google Wifi sind marginal: Der neue hat ein eingraviertes “G” auf der Oberseite, verabschiedet sich von USB-C und setzt auf recycelte Materialien. Nichts, was den Funktionsumfang nennenswert verändern würde. Es lässt sich schwer beschreiben, ob der Google Wifi damit nun das ältere oder jüngere Produkt der beiden ist.

Und weil man die Verwirrung der Nutzer wohl nachvollziehen kann, gibt es im Google Store nun eine Vergleichsseite für die beiden Produkte, zwischen deren UVP immerhin 60 Euro liegen: 199 für einen Google Wifi Dreierpack und 259 Euro für einen Nest Wifi-Doppelpack. Hier seht ihr die wichtigsten Unterschiede.









Ich würde den Google Wifi nun nicht als Billig-Produkt beschreiben wollen, ganz und gar nicht, aber es passt gut in die Strategie mit den günstigeren Produkten wie dem Google Home Mini, den Pixel a-Smartphones und natürlich auch den neuen Pixel Buds A-Kopfhörern.















