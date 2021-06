Google Lens: Texte im Kamerabild Offline übersetzen – neuer Sprachen-Download für Google Assistant-Augen

Nach einer längeren Pause ging es bei Google Lens in den letzten Monaten wieder etwas voran: Mit den Augen des Google Assistant lassen sich nicht nur zahlreiche Objekte erkennen und beschreiben, sondern zum Teil auch mit diesen interagieren – unter anderem in Form von Text. Vor einigen Monaten erhielt die Android-App ein Update, mit dem sich die Übersetzung zwischen zwei Sprachen auch ohne Internetverbindung realisieren lässt, die nun wieder zurückgekehrt ist.



Google Lens hat zu Jahresbeginn ein neues Icon erhalten, das einer Kamera ähnlicher ist als zuvor und anschließend folgten weitere Updates – inklusive der Übersetzen-Funktion. Lens kann beim Überfliegen einzelner Wörter oder kurzer Sätze diese automatisch in eine Zielsprache übersetzen und das Ergebnis direkt im Bild einblenden – so wie man das schon seit langer Zeit aus dem Google Übersetzer kennt. Bisher erfolgte die Übersetzung allerdings über die Cloud, sodass jedes Wort an die Google-Server gesendet werden musste.

Mit dem letzten Update der App lässt sich nun auch die Übersetzen-Funktion ohne Internetverbindung nutzen. Öffnet dazu einfach Google Lens, wählt die Option “Übersetzen” und tippt dann auf den Info-Chip, der die Sprache enthält. Es öffnet sich eine Liste aller verfügbaren Sprachen und daneben die Möglichkeit, eine oder mehrere Sprachen herunterzuladen. Habt ihr ein Sprachenpaket heruntergeladen, kann ein gescannntes Wort in dieser Sprache übersetzt werden, ohne dass eine Internetverbindung notwendig ist.

Die Option wurde bereits im Januar angekündigt, war dann kurzzeitig verfügbar, später wieder verschwunden und sollte in diesen Tagen wieder bei allen Nutzern verfügbar sein. Probiert das einfach einmal aus.

