Google Assistant auf dem Android-Sperrbildschirm: Einstellungen für den Lockscreen werden umgebaut

Der Google Assistant ist tief in Android integriert und lässt sich nahezu jederzeit über eine der vielfältigen Möglichkeiten aufrufen: Touch, Geste, Sprachbefehl oder in Zukunft auch mit dem neuen Assistant-Button. Auch auf dem Sperrbildschirm ist der Google Assistant vorhanden und könnte dort in Kürze neue Features erhalten, denn die damit verbundenen Einstellungen wurden nun ausgegliedert.



Der Google Assistant wartet auf Wunsch auch auf dem Lockscreen des Android-Smartphones auf die Befehle des Nutzers und bietet selbst im gesperrten Zustand eine Reihe von Möglichkeiten. Alle personalisierten Inhalte sowie die erst nach der Entsperrung zur Verfügung stehenden Smartphone-Features sollten nicht zugänglich sein, aber dennoch kann der Assistant einige Anfragen beantworten. Bisher fanden sich die dafür notwendigen Einstellungen im Lockscreen-Menü von Android, doch nun wird das Ganze verschoben.

In den Einstellungen der Google Assistant-App gibt es nun relativ am Anfang der Liste den neuen Lock Screen-Bereich, der sich über das dahinter liegende Menü aktivieren oder deaktivieren lässt. Beim ersten Aufruf gibt es eine kurze Einführung (siehe zweiter Screenshot), wie dieser Sperrbildschirm-Assistent funktioniert und dann kann es auch schon genutzt werden. Die Einstellungsmöglichkeiten sind noch sehr übersichtlich, dürften aber im Zuge der Ausgliederung in den nächsten Monaten anwachsen.

Die Funktionalität ist bei weitem nicht neu, sondern es handelt sich nur um ein umgebautes Einstellungen-Menü – aber das wird man ja nicht ohne Grund getan haben.

