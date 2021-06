Android: Jetzt wird es richtig bunt: Live Wallpaper bringt Regenbogenfarben auf den Homescreen (Video)

Viele Smartphone-Hersteller spendieren ihren Geräten eigene Hintergrundbilder und Live Wallpaper, die wir euch hier im Blog regelmäßig zum Download anbieten. Und weil Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, zeigen wir euch heute eine Wallpaper-App, die mehr als Einhundert verschiedene Live Wallpaper mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten auf das Smartphone bringt – und bei dieser App ist der Name Programm. Vielleicht auch passend zum ausklingenden Pride Month.



Die meisten Smartphone-Hersteller setzen auf dezente Hintergrundbilder, einfache Animationen oder künstlerisch wertvolle Ansichten. Das ist zwar schön anzusehen, aber für den einen oder anderen vielleicht auch ein wenig langweilig. Mit SwirlWalls kommt mit Sicherheit keine Langeweile auf, denn die App bringt gut 140 verschiedene Live Wallpaper auf euer Smartphone, die an farbenfrohheit (?) kaum zu überbieten sind. Es handelt sich in den meisten Fällen um rotierende Spiralen in bunten Farben.

Die animierten Hintergrundbilder sind meist in Regenbogenfarben gehalten, können aber auch mit einer eigenen Farbpalette angepasst werden. Es gibt die klassische Spirale, Regenbogenformen, verdrehte Regenbogen, Swirls, Farbkreise und vieles mehr. Wer sich für diesen Stil begeistern kann und es gerne mal etwas bunter hat, wird hier auf jeden Fall fündig werden. Jeder der über 140 Wallpaper bietet Remixes sowie weitere Einstellungsmöglichkeiten.

Schaut euch einmal das folgende Video an, in dem die App in gut einer Minute vorgestellt wird. So schnell wie der Werbeclip, sind auch die Hintergrundbilder, die vielleicht auch ein wenig für gute Laune sorgen können. Vielleicht kein Wallpaper für die Dauer, aber den einen oder anderen verregneten Tag kann man damit sicherlich etwas bunter gestalten 🙂









Die Wallpaper rotieren aber nicht nur von selbst, sondern sind zum Teil auch interaktiv. So können sie auf Bewegungen des Smartphones reagieren, auf die Swipes auf dem Homescreen, aber auch auf einige andere Signale. Je nach Konfiguration lässt sich durch einen Touch auf den Hintergrund das Bild auswechseln. Ein Großteil der Funktionen wird im obigen Video gezeigt.

Mit 7,49 Euro rufen die Entwickler einen stolzen Preis für einen Live Wallpaper auf, aber es ist eben auch eher im Bereich des “Special Interest”. Und wer sich dafür begeistern kann, für den ist der Preis sicherlich nicht zu teuer. Beachtet allerdings, dass die App normalerweise 4,99 Euro kostet und wohl nur aufgrund des Pride Month derzeit eine höhere Zahl am Preisschild hat.

» Neue Eastereggs in der Google Websuche: Pride Month, DVD Screensaver & Ingenuitys Mars-Landschaft (Video)















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren