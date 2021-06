Amazon Prime Day 2021: Zwei Tage voller Angebote starten am 21. Juni – diese Aktionen gelten schon jetzt

Der Onlinehändler Amazon hat heute das Datum für den diesjährigen Amazon Prime Day bekannt gegeben, der auch im Jahr 2021 deutlich ausgedehnt und an zwei Tagen stattfinden wird. Am 21. und 22. Juni soll es soweit sein und wer schon Vorfreude spürt, kann bereits jetzt erste Aktionen nutzen, die ab heute gelten. Aber auch für Google-Nutzer wird der Prime Day in diesem Jahr wieder interessant.



Der Amazon Prime Day startet in weniger als drei Wochen und wird wieder unzählige Artikel aus allen Bereichen zu deutlich reduzierten Preisen anbieten – das wird mit sehr großer Sicherheit auch wieder für die Amazon-Hardware gelten. Für Google-Nutzer können die Echo Smart Speaker, Smart Displays, die Fire-Tablets und auch der Fire TV-Stick interessant sein, denn über Umwege und mit etwas Einrichtung lassen sich die Google-Dienste auf diesen nutzen.

Schon jetzt gibt es eine Reihe von Aktionen, die ihr vielleicht mitnehmen möchtet:

Wer die Prime Day-Aktionen und Vorteile nutzen möchte, aber noch kein Prime-Abo hat, kann es nun 30 Tage lang kostenlos abschließen und alle Vorteile nutzen.

Nachdem der Prime Day im vergangenen Jahr weit nach hinten verschoben wurde, ist man in diesem Jahr recht früh dran. Wir dürfen gespannt sein, ob es wieder starke Aktionen rund um die Amazon-Hardware geben wird oder der globale Chipmangel auch hier auf die Bremse treten muss.

» Amazon Prime Day 2021

