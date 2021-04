Android Auto & Google Maps: Verwirrung um Assistant Driving Mode – kleiner Rollout trotz Abkündigung?

Es ist bald zwei Jahre her, dass der Google Assistant Driving Mode als Smartphone-Nachfolger von Android Auto erstmals angekündigt wurde. Schon damals wurde eine Wartezeit von einigen Monaten in Aussicht gestellt, doch diese hat man sehr großzügig überzogen. Vor wenigen Tagen wurde der internationale Rollout dieses Modus verkündet und nun macht Google wieder einen Rückzieher. Und dennoch ist der Modus bei einigen Nutzern zu sehen.



Der Google Assistant Driving Mode soll nicht nur Android Auto auf dem Smartphone ersetzen, sondern auch Apps wie Google Maps, Google Assistant und einige andere unter einem Dach zusammenführen. Das stellt die Entwickler offenbar vor eine Mammutaufgabe, denn der Assistant Driving Mode hat sich weit über eineinhalb Jahre verzögert, um dann als kompletter Neustart Ende 2020 erstmals präsentiert zu werden. Aber damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende.

Eigentlich wurde Anfang April verkündet, dass der Assistant Driving Mode auch in Deutschland gestartet wird und als Teil der Google Maps-Navigation für alle deutschen Smartphone-Nutzer zur Verfügung stehen soll. Hier findet ihr die Ankündigung. Doch nun zieht man schon wieder die Notbremse und hat verkündet, dass es doch nur in einigen wenigen Ländern gestartet wird. Und das auch nur in englischer Sprache sowie weiterhin als “Early Access”.

Beides bedeutet, dass es wohl noch einige Monate dauern wird, bis man für den internationalen Start bereit ist und diesen Modus auch für alle deutschen Nutzer anbieten kann. Der “Google Assistant Driving Mode” hat dabei übrigens nicht direkt etwas mit dem Google Assistant zu tun, sondern wird offiziell nur als “Assistant Driving Mode” beschrieben, der eben in Google Maps integriert ist. Noch Fragen?

This preview of Google Assistant driving mode, which has been available to Android users in English in the United States, will now be available to Android users in English in Australia, Great Britain, Ireland, India and Singapore.

Thanks to the new driving-friendly Assistant interface, you can easily get more done while keeping your focus on the road. Use voice to send and receive calls and texts, quickly review new messages across your messaging apps in one place, and get a read-out of your texts so you don’t need to look down at your phone—Assistant will even alert you to an incoming call so you can answer or decline with voice. You can also play media from hundreds of providers around the globe, including YouTube Music, Spotify, Google Podcasts and many more.